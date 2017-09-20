Özhaseki: İnşaat sektörü can simidimiz

Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı’nda konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, “Türkiye’de yenilenmesi gereken bağımsız birim sayısı 7,5 milyon civarında. 15 senelik hedef koyduk. Yılda 500 bin bina. Buna gücümüz yeter. Türkiye’nin inşaat ile kalkınacağına inanlardan değilim. Ama iç piyasanın hareketli olabileceği dönemlerde inşaat sektörünün can simidi olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki 15-20 içerisinde iç piyasayı dinamik tutabilmek inşaat sektörünün elinde’ dedi



‘Lüzumsuz polemik yapılıyor’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir’de Turkuaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı’na katıldı. Balçova Kaya Termal Otel’deki kurultaya Bakan Özhaseki’nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Zamana damgasını vuran en önemli olgunun değişim olgusu olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Sadece bir alanda değil birçok alanda değişim yaşanıyor. İnsanlar yeni bir tavır almak ve zamanı iyi okumak durumunda. İzmir avantajları çok fazla olan bir şehir. Ülkemizde şehircilikle ilgili üzüldüğüm bir şeyi söyleyeyim. Sadece İzmir için söylemiyorum. Yerel siyasetin biraz polemikler üzerinden gittiğini biliyorum. Bazen o kadar çok lüzumsuz polemik yapılıyor ki Ankara’dan izleyip üzülüyorum; buraya politika için gelmedim. Müthiş bir coğrafyadayız, ama insan eli ile ne yapmışsak çok iyi şeyler yapmışız. Allah en güzelini vermiş insan ise bunu kirletmek için seferberlik vermiş durumda’ dedi.

‘Bir felaket var’

Şehirlerin geleceğinin o şehirdeki yerel yöneticilerin vizyonlarıyla doğru orantılı olduğuna vurgu yapan Özhaseki, şöyle sürdürdü: Şehirler yaşayan canlı organizmalardır. Taş, toprak ve betondan ibaret değil ruhları var aynı insana benziyorlar; doğar, büyür ve gelişirler. Şehirlerin geleceği, o şehirdeki yerel yöneticiler ufuklarıyla doğru orantılıdır. Vizyonlu insanlar varsa şehirler gelişir, büyür ve içinde yaşayanlar bundan keyif alır. Ama vizyon ve hizmet anlayışı yoksa o şehirler büyümez gelişmez. Kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahibiz. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde olan yerler ülke topraklarının yüzde 66’sını kapsıyor. Nüfusun yüzde 71’i bu bölgelerde yaşıyor. Son 100 yıl içinde 56 şiddetli deprem oldu. Bunları bilerek hareket etmemiz gerekmiyor mu? İzmir’den örnek versem basın toplantıları yarın başlar. İzmir’den örnek vermeyeceğim. Uzmanlar yarın sabah ya da 15 sene içinde de 7’nin üzerinde bir şiddetli deprem olacak diyor. İstanbul’da olursa en az 600 bin riskli binadan bahsediliyor. İzmir için de diğer şehirle için de bir felaket var. Bunları bilerek hareket etmemiz gerekir.



Yılda 500 bin konut

Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşüm alanında başlatacakları seferberlik hakkında bilgi veren Özhaseki, ‘5 yıl önce çıkan yasayla birtakım işler yapılmış. 5 yıl içinde bütün dönüşüm işlerine bakıldığında 1 milyon 100 bin civarında iş başarmışız. Yeterli değil. Yanlış uygulamalardan kaynaklanan aşmamız gereken bazı problemeler var. Kendimize yeni bir hedef koyduk. 20 milyon civarında yapı stokumuz var. 5 milyonu sağlam. Yüzde 50’si riskli. 15 senelik hedef koyduk. Yılda 500 bin konut yaparak bu hedefi gerçekleştireceğiz. Bina ve alan bazlı dönüşümlere teşvik yapacağız. Alan bazlı dönüşümlerde belediye başkanlarını zorluyoruz; yerel ayağı olmadan bu iş olmaz. Çünkü onlar kendi bölgelerini iyi biliyorlar. Bunu bina bazlı olarak da vereceğiz. Özel sektöre de vermek istiyoruz. Yürütmeyi durdurma kararlarına yönelik alacağımız birçok tedbirler var. Meclis açıldığında getireceğiz kanunu. İnşallah oy birliği ile çıkacak bunlar. 500 bin binadan bahsediyorum para nasıl olacak? Bakanlık olarak kentsel dönüşüm bütçesini artırmaktan başka çaremiz yok. 21 sosyal tesisimiz var hepsini satışa çıkardık, paranın hepsini kentsel dönüşüm hesabına yatırıyoruz. Ciddi bir meblağ yapıyor, dönüp bunu belediyelere can suyu olarak vermeye devam edeceğiz’ dedi.



İnşaat sektörü can simidi

Karabağlar’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: Temel attık hazırlıklar çok hızlı gidiyor. 6 ay sonra tüm kaba inşaatları bitmiş olur. İzmir için iyi bir örnek olur ve dalga dalga yayılır diye düşüyorum. Kapıda bir felaket var ve biz bunu fırsata dönüştürebiliriz. 500 bin bina yaptığımızda piyasaya 75 milyar lira girecek. 250 sektör bundan faydalanacak. İstihdam şu an yüzde 7 civarında, inşaat sektöründeki çalışanlarla bu oran yüzde 10’ları aşacak. Milli sanayiyi de geliştirecek. Bunu yapacak gücümüz var. Türkiye’nin inşaat ile kalkınacağına inanlardan değilim. Ama daraldığımız dönemlerde iç piyasanın hareketli olabileceği dönemlerde inşaat sektörünün can simidi olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki 15-20 içerisinde iç piyasayı dinamik tutabilmek inşaat sektörünün elinde.



350 bin konut dönüşümü ihtiyacı

‘İstanbul, Ankara ve İzmir gibi pek çok şehir gecekondulara teslim olmuş durumda’ diyen İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, şöyle konuştu: İzmir’in sorunlarını dert ediniyorum. 25 yıldır kent sorunlarıyla boğuşuyorum. Hepimizin bu şehre karşı görevleri var. Kanun çıkınca ne katkı yaparız diye toplandık, konuyu görüştük. Hemen İzmir’in ilçeleri bazından kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölgeleri tespit ettik. 5 bin 903 hektar alanın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. 10 yıllık plan yapsak yılda 35 bin konut yapmalıyız kanun çıktı ama biz hala olduğumuz yerde duruyoruz. Kentsel dönüşüm İzmir’de yaklaşık 1,5-2 milyon insanı ilgilendiren bir konu. Kentsel dönüşüm haritasını çıkardık. Biz bu çalışmalara kanun çıkmadan önce başladık. Kendimizi kentsel dönüşümde birinci derece sorumlu hissediyoruz. Kentsel dönüşüm alanında 2012’den bu yana hala tam anlamıyla başlamış bir çalışma yok. 350 bin konutun dönüşümüne ihtiyacımız var.



‘İzmir’de aktif rol alacağız’

54 vilayette 181 alanda kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerini ve hükümetin son dönemde İzmir ile ilgili başlattığı dev projelerin yatırımcılar üzerinde moral oluşturduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, ‘Son dönemde dört büyük firmanın İstanbul’dan İzmir’e geldiğini biliyoruz. İnşaat yatırımları İzmir’de olduğu gibi bütün illerde artarak devam ediyor. İnşaat sektörü yılın ilk yarısında yüzde 6,4 büyüdü ve toplam inşaat harcamaları 190 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yıl konut satışlarında rekor kırılacağını düşünüyorum; yılın ilk 7 ayında 770 bin konut satıldı. Kentsel dönüşüm direk zenginleşme aracı değil dolaylı zenginleşme aracıdır. Kentsel dönüşüm süreci gelecek neslimizi ve ülkemizi koruyacak bir fedakârlık sürecidir. Biz son dönemdeki çalışmalarımızı Türkiye’nin deprem haritası ile çakıştırarak devam ettiriyoruz. Yeni dönemde İzmir’de kentsel dönüşüm anlamında aktif rol alacağız’ diye konuştu.