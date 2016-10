Palamut bitmeden ucuzluğu kaçırmayın

Balık tezgahları palamutun çok olması nedeniyle şenlendi, diğer balıkların fiyatlarında da düşüş sağladı. Balıkçılar palamutun çok olması sebebiyle 'Zengin de alıp yiyor fakir de' dedi

Balıkçılar memnun

-1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar en bereketli dönemlerini yaşadıklarını belirttiler. İzmir Balıkçılar Derneği Başkanı Şahin Çakan, ' Palamut bolluğunun et fiyatlarının yüksek olduğu döneme denk gelmesi ülke için iyi oldu. Halk, fiyatının iyi olması dolayısıyla zorluk çekmeden tüketebiliyor. Denizlerde de bir bereketlilik var. İyi gidiyor' dedi. Balıkçıların bu sezon umduğundan fazlasını bulduğunu belirten Çakan, 'Palamut balığı evrim geçiren bir hayvan. Bu süreç 2 ay gibi bir süreç. Hemen hemen 1 ayı geçti. Balık da şu anda evrimini yaşıyor. Şu an rağbet çok fazla. Rağbet çok olduğundan dolayı diğer balıkların fiyatlarında da bir düşüş söz konusu. Bir veya iki ay önce palamutun kasası 250-300 TL'ye alınıyordu, bugün 50 TL' diye konuştu.Balıkçı Mesut Yedikardeş: Palamutun şu an tam zamanı. Akım balığıdır gelir geçer. Hakiki beyaz etli palamutun fiyatları 7 ila 10 TL arasında. 10 TL'likler ortalama 1 kilo geliyor. 7TL'likler 650-700 gram geliyor. Sardalya ve hamsinin de zamanı şu an. Onların da fiyatları 5'er TL'den. Çipura, levrek 15'TL. Bu sene balıkçılar umduğunu buldu biz memnunuz. Burhan Kaptan: Fiyatları şu anda çok cazip, ama bundan 10- 15 gün sonra yükselebilir. Kar oranımız çok düşük. Arkası kesilecek diyorlar. Zaten palamut da bir süre sonra çekilir. Bundan sonra çinekop gelecek diyorlar.Kenan Peker: Sezon açılalı bir buçuk ay oldu. Geçen senelere göre bu sene daha çok bolluk var. Geçen sene 25'TL'ye sattığımız beyaz etli palamut bu sene 5 TL'ye satılıyor. Barbun 10 TL, deniz çipurası 15 TL gibi fiyatlarla satılıyor. Bu sene zengin de beyaz etli palamut yiyor. Fakir de yiyebiliyor. Bu sene bir de çinekop bol geçen sene 25 TL'ye satılıyordu bu sene 15 TL'ye satılıyor.