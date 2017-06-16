Palandöken: İthalat geçici çözüm, çiftçi desteklenmeli

Köylerin hızla kentleşmesiyle aile besiciliğinin yok olmaya başladığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,"2014’te yürürlüğe giren yeni Büyükşehir Yasası ile 34 bin 247 olan köy sayısı 18 bin 335’e düşürüldü. Tarımda kendi kendine yeten bir ülke olmamıza rağmen metropolleşme yüzünden artık tarım arazisi kalmadı. Aile besiciliğine önem verilmeli ve çiftçi aileler özel olarak desteklenmeli" dedi

Hızlı kentleşmenin tabiatın dengesini bozduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hızlı kentleşme tarım arazileriyle beraber küçük aile besiciliğini de hızla yok ediyor. Tarım arazisi meraların yerini artık hep konutlar aldı. Tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke olmamıza rağmen metropolleşme vatandaşın tarım ve hayvancılık yaptığı alanları kısıtlıyor. Bu durum tabiatın da dengesini bozuyor, köy hayatını bitiriyor” şeklinde konuştu.



Büyük şirketler yerine aile besiciliğinin desteklenmesi gerektiğini hatırlatan Palandöken, “Tarımda eskisi gibi kendi kendimize yetebilmek için öncelikle aile besiciliğine önem vermeliyiz. Büyük şirketlerin zamanla tekelleşmesi sorunu, küçük aile besiciliğini destekleyerek çözülür. Gelişmiş ve dışa bağımlılığı en alt düzeyde olan ülkeler kaynağını tarım ve hayvancılığı kendi tarım arazilerinde yürütmekten almaktadır. Bu sebeple bireysel olarak ne yapılırsa yapılsın aile besiciliği hepsinden önemli. Kentleşmeden ve tarım arazilerinin azalmasından en çok çiftçi aileler etkileniyor. Bu aileler özel olarak desteklenmelidir. Besicilikle uğraşan ailelerin azalması, yeni çiftçi aileleri oluşturularak artırılmalıdır.Çiftçi ailelere destek sağlanırsa ve verilen önem ciddi boyutlara ulaşırsa et konusunda da böyle sorunlarla karşılaşmayız. Et fiyatlarındaki artışın da önüne geçilmiş olur” diye belirtti.



Gıda fiyatların artışındaki nedenlerin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Fiyatlar üretimin yeterli olmasına karşın spekülatörler tarafından yükseltiliyorsa geçici süreli ithalat çözüm olabilir. Ancak kalıcı çözüm için üretimin artırılması ve çiftçinin maliyetlerinin düşürülmesi şart. Bunun için de planlı bir tarım politikası geliştirilmelidir” dedi.