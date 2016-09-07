İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte internet üzerinden yapılan alışverişler ve e – ticaret oranları da buna bağlı olarak artış göstermeye başlamıştır. Ancak bunun yanı sıra da güvenlik açıkları da meydana gelmeye başlamıştır. Bu gibi durumlardan korunmak amacı ile e kart satışları başlamıştır. Ancak e – kart satışlarının kiminde de güvenlik açıkları mevcut olup günümüzde en güvenilir e – kart olarak paykasa kullanılmaya başlanmıştır. Paykasa satın al ile satın alınan kart sayesinde e – ticaret ortamında internet siteleri üzerinden güvenli bir şekilde alışveriş yapılabilmektedir. Paykasa, bir ön ödemeli kart olarak tanımlanmaktadır. Paykasa satın al ve kullan.

Paykasa fiyatları alış yapacağınız orana göre değişiklik göstermektedir. 10 Euro’luk paykasa 38 – TL, 15 Euro 58 – TL, 20 Euro 78 – TL, 25 Euro 93 – TL, 250 Euro 885 – TL, 500 Euro ise 1770 – TL olarak ücretlendirilmektedir. Kart fiyatları farklı tutarlar için Euronun o günkü kur bazından hesaplanmakta olup satışı yapılan en düşük tutar 10 euro’dur. Paykasa fiyatları Euro para birimi üzerinden satışı yapılmaktadır. Paykasa almak istediğiniz tutarı belirlemenizin ardından canlı destek birimine e – posta, telefon ya da online olarak erişim sağlayarak paykasa e – kartınızı alabilirsiniz. Kart alma işlemleri oldukça hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Almak istediğiniz paykasa kart tutarını bildirmeniz ve ödemenizin ardından size bir pin kodu verilmektedir. Bu pin kodunu kullanmak sureti ile alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Pin kodunuzu paykasa ile alışveriş yapabileceğiniz her yerde kullanma imkanına sahipsiniz.



Paykasa Bozdurma İşlemlerini Buradan Yapabilirsiniz!

Paykasa bozdurma işlemleri ise yine alış işlemleri gibi gerçekleştirilmektedir. Paykasa bozdurmak istediğiniz tutarı satış danışmanlarımıza iletmektesiniz. Ardından satış danışmanlarımız sizden paykasa kodunuzu alarak hesabınıza Euro kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirasını aktarmaktadırlar. Paykasa nedir sorusunun tam olarak yanıtı hızlı ve güvenli alışveriş olarak belirtilebilir. Kısa süre içerisinde on binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlaması da bunun kanıtı olarak değerlendirilmektedir. Paykasa ile ödeme kabul eden tüm alışveriş sitelerinde paykasa kodunuzu kullanarak alışveriş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Haftanın 7 günü 24 saat süre ile hem hizmet hem de canlı destek hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Canlı destek hizmetleri hem e – posta hem telefon hem de Skype üzerinden sağlanmaktadır. Ayrıca canlı destek ekibimiz çalışanları aklınıza gelen tüm sorulara anında cevap vermektedir. Bununla birlikte aynı zamanda en kaliteli hizmeti sunmak adına da değerli müşterileri ile her daim irtibatta kalmaktadır. Müşteri memnuniyetini önemseyen yaklaşımları sayesinde güvenilir alışverişin keyfini çıkarmakta sizlere kalmaktadır.



Kaynak: http://www.ekartsatis.com

