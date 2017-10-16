Paykasa Kart Avantajları

Kredi kartlarının dolandırıcılar tarafından birinci hedef olması çok büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır

Kredi kartlarının dolandırıcılar tarafından birinci hedef olması çok büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle internet üzerinden çokça alışveriş yapan kişiler için büyük bir risk olarak söylenebilir. Zahmetsiz ve kolay alışveriş olarak sunulan sanal ortam da bir türlü güvenliğin sağlanamaması insanları tedirgin etmeye devam etmektedir. Yüksek limitlere sahip ve kişisel verileri elinde bulunduran kredi kartlarının kullanılmasına da daha temkinli yaklaşılmaktadır. Bu gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkacak sorunların önlenmesi de artık mümkündür. Ülkemizde hızla yayılanile internet ortamında güvenli alışveriş yapılmasının önü açılmıştır.

Özel olarak üretilmiş olan bir sanal kart olarak ön ödemeli bir sisteme sahiptir. Bu nedenle kart ile çok yüksek tutarlarda bir harcamanın yapılması mümkün değildir. Ayrıca sahip olduğu özelliklerde kredi kartlarına göre çok daha iyidir. Paykasa Card almak isteyen kişilerin ilk yapması gereken husus ise satış yapan internet siteleri iyi bir şekilde incelemek olmalıdır. Çünkü kart alımı sırasında yaşanan bazı usulsüzlükler olabilmektedir. Kartın tamamen yasal olduğunu da söylememiz gerekebilir. İçinde bulunan farklı tutarlardaki kartlardan istenileni kişi tarafından seçilmektedir. Daha sonra verilen pin kodu sayesinde kartın geçerli olduğu internet sitelerinden alışveriş yapılmaktadır. Giderek sayıları artan bu alışveriş siteleri de önemli rakamlara ulaşmaktadır.

Kartın içinde bulunan tutarın bitmesi durumunda geçersiz olmaktadır. Kartın bir daha kullanımı olmamaktadır. Kart kullanımı sırasında ya da alım sırasında hiçbir şekilde kişisel bilgi istenmemektedir. Bu yönüyle de güvenli olan Paykasa Card kullanıcısına bir fatura da çıkarmamaktadır. Kişinin istemesi halinde başka bir kart alarak kullanıma devam edilebilir. Kartın içinde bir tutar kalması durumunda ise kullanıcıya ait olan hesap numarasının verilmesi halinde paykasa bozdurma aktarım yapılabilir. Bu bozdurma işlemleri de yine güvenli yerlerden yapılmalıdır bir çok köklü firmanın tercih ettiği https://www.paykasan.org/ sitesini sizlere tavsiye ederiz kullanım bozdurma daha bir çok işlem için haber kaynağı adresten daha fazla bilgi alabilirsiniz.



