Paykasa Kart Bozdurma İşlemi

Son yıllarda internetin hayatımıza iyice dahil olması ile internet dünyası da bu anlamda farklı imkanlar sunmaya başladı. Özellikle internet üzerinden E-ticaret siteleri bu anlamda oldukça büyük avantajlar sağlıyor

Fakat kişi her ne olursa olsun internet üzerinden alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerini vermekten çekiniyor. Bu çekimce de haklı olanlar çoğu zaman alışveriş yapma keyfini de çıkaramıyorlar. Bu soruna bir son veren bir sistem bulunuyor. Sistemin adı paykasa sistemi olmaktadır. Paykasa, internet üzerinden yapacağınız alışverişler için kullanacağınız tek kullanımlık karttır. Kartı bir kere kullanıyorsunuz ve sonra kesinlikle kullanılmıyor.

Paykasa Da Para Bozdurmak Mümkün Mü?

Elinizde bulunan paykasa kartınızda ki parayı paykasa kart bozdurma yapabilirsiniz. Örneğin; hesabınızda dolar olarak para bulunuyor. Bu parayı Türk parasına çevirmek mümkündür. Başka para şekillerine de dönüştürebilirsiniz. Bunun için paykasa aldığınız şirketim müşteri hizmetlerini arıyor ve onlardan yardım alarak para bozdurma işlemini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bozdurma işlemi yaparken paranızın değerine göre bozdurulur yani tekrar bir ek ödeme yapılmaz. Yine para bozdurma yapmadan önce ihtiyacınız olacak olan miktarı kendi banka hesabınızdan işlem yaparken aktararak daha fazla bozdurma işlemi yapmanız mümkündür.

Paykasa Neden Tek Kullanımlık

İnternet alışverişi yapılırken genellikle kredi kartı ile yapılır. Bu kart ödemesi ile yapılan alışverişler de kart bilgileri istenir ve kişisel bilgiler alınır. Bu da kişiyi bazı kötü amaçlı kişiler tarafında mağdur bırakmaya sebebiyet verebilir. İşte mağdur olmamak için ve kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmamak için bu kart önem teşkil eder. paykasa ödemesi yapacağınız zaman önce alışverişi yapıp sonra paykasa ile ödeme yapmak yeterli oluyor.

Eğer Kartınızda Para Kalır İse;

Bu konu oldukça önemli bir konudur. Özellikle kartta kalan para ne olacak herkesin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Özellikle belirtmek isteriz ki paykasa alışverişlerinizde alışveriş için ne kadar bakiye gerekiyor ise o kadarını kullanacaksınız. Kartta kalan parayı tekrar kullanma şansınız yoktur. Tek çekim yapabiliniyor ve tekrar işlem yapıldığı zaman kart kendini otomatik olarak bloke ediyor. İçinde kalan para da yanıyor. Bu yüzden internet alışverişlerinizde harcayacağınız miktar kadar yükleme yapmalısınız.

Paykasa Kart Sadece Bir Kere Mi Alınabiliyor?

Genel olarak bu kart alışverişleri kişilere daha çok cazip geliyor. Fakat bu konuda da tereddüt yaşıyorlar. Aslına bakarsanız paykasa karttan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Limit sınırlaması da bulunmuyor. Paykasa karta istenilen miktarda para yatırmanız mümkün olmaktadır. Yine aynı şekilde yatırdığınız parayı başka paralara çevirebilir veya bozdurabilirsiniz. Bu kart sayesinde yurtiçi ve dışı tüm alış verişlerinizi gönül rahatlığı ile internetten yapabilir ve kartı kullanabilirsiniz. Kart tek kullanımlık olduğu için herhangi bir durumla karşılaşma yaşanmamaktadır. Oldukça avantajlı olan bu kart internet alışverişlerinde kişisel bilgiler istenmiyor.

Kaynak: http://paykasabozum.web.tr/