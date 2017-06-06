Paykasa Kart nerden ve Nasıl Alınır?

Paykasa kart almak için belli başlı prosedürler vardır.! Bir kere paykasa alacağınız yer kesinlikle bu iş için yetkili bayi olmak zorunda eğer yetkili bayi değilse kesinlikle ne derlerse desinler inanmayın çünkü sizleri dolandırmak amaçlı bu tür yöntemleri deneyebiliyorlar. Peki güvenilir ve hızlı bir şekilde paykasa kart nasıl satın alınır? Çok kolay.. Gelin hep birlikte bu olay nasıl gerçekleşiyormuş öğrenelim...

Paykasa kart al mak için belli başlı prosedürler vardır.! Bir kere paykasa alacağınız yer kesinlikle bu iş için yetkili bayi olmak zorunda eğer yetkili bayi değilse kesinlikle ne derlerse desinler inanmayın çünkü sizleri dolandırmak amaçlı bu tür yöntemleri deneyebiliyorlar. Peki güvenilir ve hızlı bir şekilde paykasa kart nasıl satın alınır? Çok kolay.. Gelin hep birlikte bu olay nasıl gerçekleşiyormuş öğrenelim...

Daha fazla güven ve iletişim sağlamak istiyorsanız bizim internet sitemiz üzerinde yer alan canlı destek hattına bağlanabilirsiniz. Bu canlı destek hattı sizlerin sorunlarını gidermek adına aynı zamanda satışları gerçekleştirmek adına ve satış sonrasında destek için oluşturulmuş bir paykasa canlı destek hattıdır. Canlı desteğe bağlanıyorsunuz ve daha sonra paykasa alacağınız miktarı söylüyorsunuz. Size verilen bilgilerle tarafımıza banka havalesi ile ödemenizi ₺ cinsinden yaptıktan sonra bizlere ödeme bildirimi yapıyorsunuz daha sonrada tarafınıza paykasa kart bakiyeniz teslim edilmiş oluyor. Paykasa kartlarınız en geç 3 veya 5 dakika içerisinde tamamen hesabınızda yani elinizde olmuş olur. Daha fazla soru ve sorunlar için canlı destek hattını hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Hangi bankayı kullanıyorsanız o bankanın bilgisini isteyin daha sonra havaleyi gerçekleştirin ve ödeme bildirimi yaparak en geç 3 ila 5 dakika içerisinde paykasa kart bakiyeniz elinizde olsun. Güvenilir ve hızlı ödeme ile paykasa kart almak istiyorsanız bizim internet sitemizi tercih edebilirsiniz.



