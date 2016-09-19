19 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Paykasa Kart piyasasında Betakart devrimi

    Son dönemde internette bir ödeme aracı haline gelen PAYKASA Ön Ödemeli Kart sistemlerinde herkes BETAKART’ın piyasaya vurduğu damgayı konuşuyor

    19 Eylül 2016 Pazartesi 10:41
    Paykasa Kart piyasasında Betakart devrimi
    Son dönemde internette bir ödeme aracı haline gelen PAYKASA Ön Ödemeli Kart sistemlerinde herkes BETAKART’ın piyasaya vurduğu damgayı konuşuyor. Paykasa; alışveriş sitelerinde geçerli olan ve daha önce yüklediğiniz  miktar kadar ödeme yapabileceğiniz bir ön ödemeli kart sistemidir. Paykasa kartın en önemli özelliği güvenilir ve garantili olmasıdır. Ön ödemeli ve bir nevi kontör yükleme mantığı ile çalışan sistem, 16 haneli  algoritması belirli bir pin numarası ile güvence altına alınmıştır. Kırılması imkansız olan bu kart  sistemi ile internette güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

    BETAKART paykasa piyasasında yapmış olduğu atılım ile liderliği almıştır. https://paykasatr.net adresi üzerinde online hizmet veren firma, profesyonel müşteri temsilcileri ekibi, teknolojik altyapısı, hızlı ve güvenilir sistemi ile müşterilerine çok hızlı bir şekilde hizmet vermektedir. Site üzerinden online işlemlerden  paykasa kart pin kodunuzu çok hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Yine elinizde bulunan paykasa kartınızı da  piyasada en iyi bozdurma fiyatları ile bozdurabilirsiniz.  Paykasa fiyatları olarak incelediğimizde BETAKART, piyasanın en uygun fiyatlarını müşterilerine sunmakta. Paykasa satın almak için iyi bir site arıyorum diyorsanız size BETAKART’ı tavsiye ederiz.

    Müşteri temsilcileri ekibi ile yaptığımız görüşmede en  çok  dikkat çektikleri konu, müşterilerin dolandırıcılar tarafandan dolandırılması. Site üzerinden veya online olarak yaptıkları görüşmelerde dikkat edilmesi gereken konuları şöyle ifade ettiler.

     

    *Öncelikle tanımadıkları bilmedikleri internet sitelerinden paykasa kart almamaları. Paykasa almak için https://paykasatr.net adresini kullanmalarını,
    *Google reklamları vererek google’da üst sıralarda çıkan sitelere özellikle dikkat etmelerini,
    *Banka hesap numaraları açık olarak işlem yapanlara,
    Karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz.
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