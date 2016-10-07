Malum, devir internet devri ve artık bir çok şeyi internet üzerinden yapıyor olmamız kaçınılmaz. Bir çok şeyi internet üzerinden sipariş verip satın alırken bu alışverişi tamamlamak için kredi kartlarına ihtiyaç duyuyoruz, kimimiz kredi kartlarına çekinerek yaklaştığımız için bu internetin nimetlerinden istediğimiz gibi faydalanamıyoruz. İşte tam da bu durumda

Paykasa