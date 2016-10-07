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    • Paykasa nedir?

    Malum, devir internet devri ve artık bir çok şeyi internet üzerinden yapıyor olmamız kaçınılmaz

    07 Ekim 2016 Cuma 14:46
    Paykasa nedir?
    Malum, devir internet devri ve artık bir çok şeyi internet üzerinden yapıyor olmamız kaçınılmaz. Bir çok şeyi internet üzerinden sipariş verip satın alırken bu alışverişi tamamlamak için kredi kartlarına ihtiyaç duyuyoruz, kimimiz kredi kartlarına çekinerek yaklaştığımız için bu internetin nimetlerinden istediğimiz gibi faydalanamıyoruz. İşte tam da bu durumda Paykasa kartlar size göre. Tek kullanımlık Paykasa sayesinde ödemenizi kolayca yapıp kartın tek kullanımlık etkisi sayesinde çalınma ya da kaybolma gibi sıkıntılarını da bertaraf etmiş oluyorsunuz. İnternet aleminde "elektronik para" olarak kabul gören bu kart sayesinde siz de herkes gibi kolayca alışveriş yapar konuma geleceksiniz ve kartın neden daha önceden beri var olmadığını sorgulayacaksınız.

    Birden Fazla Seçenekleri İle Bayiimizde

    Siz de bu kartın fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız, bu kartlardan elde etmeniz çok kolay. Satın almak istediğiniz Paykasa miktarını ve değerini kendinizce belirledikten sonra bize internet sitemizin sitemizdeki iletişim bölümünden ya da Skype aracılığı ile ulaşarak, yaptığınız havaleyi belirtip, karşılığında kart pin numarasını elde edin. Online ve mobil olarak yapacağınız alışverişlerde size ekstra güvenlik sağlayacak olan bu tek kullanımlık kartların ömrü sadece bir alışverişlik olduğu için korkusuzca alışverişinizi yapacak ve memnuniyetinizi bir sonraki alışverişlerinizde de anımsayacaksınız. €10,€15, €20, €50, €100, €150, €200, €250, €500 ve 1000€'luk seçenekleri ile     Paykasa    'nın kolay ve güvenli alışveriş teklifini geri çevirmeyin.


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