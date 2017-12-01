Pembe elmasa rekor fiyat!

Geniş oval şekliyle ve “Picasso” adıyla tanınan pembe elmas Hong Kong’da yapılan açık artırmada rekor bir fiyatla 27 milyon euroya satıldı

Bu fiyat, Asya’da yapılan açık artırmalarda bir pembe elmas için şimdiye kadar ödenen en yüksek bedel olsa da, karat başı fiyatı bakımından Picasso dünya rekoru kıramadı.



Uluslararası Müzayedeevi Christie’s tarafından sonbahar satışı kapsamında satılan pembe elmas için müzayede evinin Mücevherden Sorumlu Dünya Direktörü Rahul Kadakia, “Taşın rengi pembe elmaslar arasında en pembeler arasındaydı. Büyüklüğü ise neredeyse 15 karattı, çok temiz bir taştı ve çok güzel kesilmişti. Tüm bunlar bir araya gelince bu fiyata satmamız kolaylaştı” dedi.