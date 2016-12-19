PepsiCo Müdürü, neden Manisa'yı seçtiklerini açıkladı

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, Ege Bölgesi'nin yatırım açısından önemli bir bölge olduğunu belirtti. Yüksel, 'Fabrikamızı tüketicinin yoğun olduğu İzmir ve Antalya'ya yakın ve hammaddemiz patatase de yakın olan Manisa'da açmayı uygun bulduk' dedi

Simge Özden-



İstihdam sağlayacağız



Manisa'da açılacak fabrikanın İzmir'e çok yakın olduğunu belirten Yüksel, 'Burada mavi yaka ve beyaz yaka olarak sağlayacağımız bir istihdam var. Genelde mavi yaka bölgeden olur ama beyaz yaka olarak İzmir'den de fabrikaya fırsatlar doğacak. Dolayısıyla direkt veya dolaylı da olsa İzmir'e istihdam açısından da katkı sağlayacağını düşünüyorum. 4000'e yakın çalışanımız var. 43 bin dolaylı istihdam sağlıyoruz. Bu 43 binin içindeki dolaylı istihdamda çok fazla katmadeğer var. O da içimizde yaratığımız büyüme ile ilgili. Sonuçta; pazara, noktalarımıza, tüketicilerimize bayilerimiz aracılığı ile ulaşıyoruz. Bayilerimizi müşterilerimiz işlevinde büyütüp onlar içinde de dolaylı istihdam sağlamaya devam ediyoruz' dedi.

PepsiCo fabrikasının yapım aşamasında 500 çalışanın olacağını kaydeden Yüksel, fabrikanın işlemeye başladığında 350 civarında çalışan olacağını belirtti.



Zor dönemde yatırım yapıyoruz



Yüksel 2022 yılına kadar ise çalışan sayısını 500'e ulaşacağını öngördüğünü söyledi. Levent Yüksel sözlerine şöyle devam etti: 'Fabrikanın, toplam Türkiye ihtiyacının yüzde 30'una ulaşacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin böyle bir ortamında böyle bir yatırım yapıp bir nebze de olsa bir şeyler yapmak çok önemli. Gerçekten ortamı yumuşatmaya ihtiyacımız var. Bu yatırımımızla umut ışığı gösterebiliyoruz. Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz vatandaşlar olarak zaten var ancak sonuçta Amerikan sermayesi olan PepsiCo'yu temsil edebiliyorum. Bunları burada anlatabiliyor olmamız ve benimseniyor olması gerçekten olumlu bir şey olarak yansımalı. Bizlerin de yaptığımız bu yatırımları çalıştırıyor olmamız gerekiyor. Onun için tüketici güvenine ihtiyacımız var. Tüketici morali, perakendeci morali sanayici ve iş adamlarının morali gibi şeyler önemli. Bu yatırımlarla biz de bir nebze de olsa katkı da bulunduğumuzu düşünüyorum' dedi. PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, Manisa 'da temeli atılan fabrikanın İzmir'e katacakları hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksel fabrikayı açmalarının nedenlerinden birisinin tüketici yoğunluğu olduğunu söylerken, İzmir'in bu açından önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Yüksel sözlerine şöyle devam etti: 'Fabrikamızı Manisa'da açmamızın bir kaç tane sebebi var. Bunlardan birisi ham maddeye yakınlığı. Diğer nedeni ise İzmir'e yakın olmak bize avantaj sağlıyor. Biz İzmir, Antalya gibi büyük pazarları İzmit'teki veya Tarsus'daki fabrikamızdan besliyorken, buraya geldiğimizde çok daha yakın, çok daha esnek ve kolay büyüme yaratacağımız konuma da taşımış oluyoruz' dedi.Manisa'da açılacak fabrikanın İzmir'e çok yakın olduğunu belirten Yüksel, 'Burada mavi yaka ve beyaz yaka olarak sağlayacağımız bir istihdam var. Genelde mavi yaka bölgeden olur ama beyaz yaka olarak İzmir'den de fabrikaya fırsatlar doğacak. Dolayısıyla direkt veya dolaylı da olsa İzmir'e istihdam açısından da katkı sağlayacağını düşünüyorum. 4000'e yakın çalışanımız var. 43 bin dolaylı istihdam sağlıyoruz. Bu 43 binin içindeki dolaylı istihdamda çok fazla katmadeğer var. O da içimizde yaratığımız büyüme ile ilgili. Sonuçta; pazara, noktalarımıza, tüketicilerimize bayilerimiz aracılığı ile ulaşıyoruz. Bayilerimizi müşterilerimiz işlevinde büyütüp onlar içinde de dolaylı istihdam sağlamaya devam ediyoruz' dedi.PepsiCo fabrikasının yapım aşamasında 500 çalışanın olacağını kaydeden Yüksel, fabrikanın işlemeye başladığında 350 civarında çalışan olacağını belirtti.Yüksel 2022 yılına kadar ise çalışan sayısını 500'e ulaşacağını öngördüğünü söyledi. Levent Yüksel sözlerine şöyle devam etti: 'Fabrikanın, toplam Türkiye ihtiyacının yüzde 30'una ulaşacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'nin böyle bir ortamında böyle bir yatırım yapıp bir nebze de olsa bir şeyler yapmak çok önemli. Gerçekten ortamı yumuşatmaya ihtiyacımız var. Bu yatırımımızla umut ışığı gösterebiliyoruz. Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz vatandaşlar olarak zaten var ancak sonuçta Amerikan sermayesi olan PepsiCo'yu temsil edebiliyorum. Bunları burada anlatabiliyor olmamız ve benimseniyor olması gerçekten olumlu bir şey olarak yansımalı. Bizlerin de yaptığımız bu yatırımları çalıştırıyor olmamız gerekiyor. Onun için tüketici güvenine ihtiyacımız var. Tüketici morali, perakendeci morali sanayici ve iş adamlarının morali gibi şeyler önemli. Bu yatırımlarla biz de bir nebze de olsa katkı da bulunduğumuzu düşünüyorum' dedi.