Philsa kendi elektriğini kendi üretecek

Philip Morris/Sabancı, İzmir Torbalı’daki fabrikası Philsa’da, trijenerasyon doğalgaz çevrim santralini 4,5 milyon dolarlık bir yatırımla kurduklarını söyleyen Voegeli, ‘Üretim tesisinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, buhar ve ısı kaynaklarını kendi bünyesinde üreterek hem enerji tasarrufu hem de karbon salınımını azaltarak, çevreci yatırımlarını sürdürmek istiyoruz. Mini doğalgaz çevrim santrallerinin en gelişmiş tipi olan ‘Trijenerasyon Sistemini’ de 4,5 çevreci yatırımlarımızı arttırmak doğrultusunda gerçekleştirdik’ diyor

Ali Budak- İzmir Torbalı’daki fabrikada yapılan açılış törenine; Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Torbalı Belediyesi Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun, İzmir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdullah Borca, ESBAŞ Başkanı Dr. Faruk Güler, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri ve ESİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin de aralarında bulunduğu iş dünyasından birçok isim katıldı.



Türkiye’de bir ilk



Üretim tesisinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, buhar ve ısı kaynaklarını kendi bünyesinde üreterek hem enerji tasarrufu hem de karbon salınımını azaltarak, çevreci yatırımlarını sürdürmek istediklerini söyleyen



Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım



Philip Morris/Sabancı olarak, üretimden satışa kadar işlerinin her aşamasında çalışanlarıyla ve iş ortaklarıyla birlikte hareket ettiklerini belirten Voegeli, ‘İşimizde, uzun dönemli ve büyümeyi destekleyen bir sürdürülebilirlik vizyonunu benimsiyoruz. Vizyonumuzun temelini; verimli ve çevre etkisi asgari düzeye indirilmiş iş süreçleri oluşturmaktadır. Ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler içeren sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, fabrikamızdaki bir diğer önemli enerji verimliliği projemiz güneş enerjisi panelleri. Şu ana kadar fabrikamıza 800 adet güneş paneli yerleştirildi ve bu paneller ile 290 bin kilovat saat enerjiyi yıllık olarak üretiyoruz. Bu paneller bina çatılarına, servis bekleme sundurmalarının üstlerine ve ayrıca güneş çiçekleri şeklinde ön bahçemize yerleştirildi. Philip Morris/Sabancı olarak Türkiye’deki toplam yatırım miktarımız, 2017 sonu itibarıyla, 1 milyar doları aşmış bulunuyor. Yatırımlarımıza devam ederken, sürdürülebilirlik her zaman odağımızda olacak.

Gerçekleştirilen sunumun ardından Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun tarafından Philip Morris/Sabancı İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli’ye Philsa’nın Torbalı’daki 25’inci yılı için tebrik plaketi verildi. - İzmir Torbalı’daki fabrikada yapılan açılış törenine; Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Torbalı Belediyesi Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun, İzmir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdullah Borca, ESBAŞ Başkanı Dr. Faruk Güler, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri ve ESİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin de aralarında bulunduğu iş dünyasından birçok isim katıldı.Üretim tesisinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, buhar ve ısı kaynaklarını kendi bünyesinde üreterek hem enerji tasarrufu hem de karbon salınımını azaltarak, çevreci yatırımlarını sürdürmek istediklerini söyleyen Philip Morris /Sabancı İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli, ‘Torbalı’daki fabrikamız Philsa ’da mini doğalgaz çevrim santrallerinin en gelişmiş tipi olan Trijenerasyon sistemini 4,5 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirdik. Bu yatırımı, Philsa’nın kaliteli elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak hedefiyle yapıldı. Bu sistem aynı zamanda buhar ve ısı kaynağı da üretecek. Türkiye’deki ilk trijenerasyon tesislerinden birini kurduğumuz için çok gururluyuz. Trijenerasyon tesisimiz, 6 MW elektrik üretim kapasitesi ile fabrikanın yüzde 75 ihtiyacını karşılamakta olup, geri kalan ihtiyaç, şebekeden karşılanmaya devam etmekte. Bu yeni sistemin avantajı, gazı en efektif şekilde elektriğe çevirmesi ve tütün işleme ve havalandırma safhalarında gerekli olan buharı sağlaması. Tesis tam otomatik sistemlerle çalışıyor ve normal çalışma düzeninde sadece 1 operator tarafından işletilebiliyor. Trijenerasyon projemiz sayesinde enerjiyi en efektif şekilde dönüştürerek, karbon ayak izimizde yüzde 8’lik bir düşüş elde etmekte bize yardımcı olacağı için çok gururluyuz’ diye konuştu.Philip Morris/Sabancı olarak, üretimden satışa kadar işlerinin her aşamasında çalışanlarıyla ve iş ortaklarıyla birlikte hareket ettiklerini belirten Voegeli, ‘İşimizde, uzun dönemli ve büyümeyi destekleyen bir sürdürülebilirlik vizyonunu benimsiyoruz. Vizyonumuzun temelini; verimli ve çevre etkisi asgari düzeye indirilmiş iş süreçleri oluşturmaktadır. Ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler içeren sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, fabrikamızdaki bir diğer önemli enerji verimliliği projemiz güneş enerjisi panelleri. Şu ana kadar fabrikamıza 800 adet güneş paneli yerleştirildi ve bu paneller ile 290 bin kilovat saat enerjiyi yıllık olarak üretiyoruz. Bu paneller bina çatılarına, servis bekleme sundurmalarının üstlerine ve ayrıca güneş çiçekleri şeklinde ön bahçemize yerleştirildi. Philip Morris/Sabancı olarak Türkiye’deki toplam yatırım miktarımız, 2017 sonu itibarıyla, 1 milyar doları aşmış bulunuyor. Yatırımlarımıza devam ederken, sürdürülebilirlik her zaman odağımızda olacak.Gerçekleştirilen sunumun ardından Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun tarafından Philip Morris/Sabancı İşletmeler Direktörü Dominique Voegeli’ye Philsa’nın Torbalı’daki 25’inci yılı için tebrik plaketi verildi.