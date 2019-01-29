Piyasalardaki kötümserlik sürüyor

EBSO Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Salih Esen, yılın ilk ayında geriden gelen ekonomik göstergelerde iyileşmenin olmadığını dile getirerek piyasalarda belirsizliğin ve kötümser beklentinin devam ettiğini ifade etti. Esen, acı bir reçeteye gerek duymadan bu günleri atlatmak istediklerini söyledi.

EBSO Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın, babası İsmet Yorgancılar'ın vefatı nedeniyle katılamadığı toplantı, Meclis Başkanı Salih Esen'in başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhsin Dönmez ile sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan Salih Esen, yılın ilk ayında geriden gelen ekonomik göstergelerde iyileşmenin olmadığını dile getirerek piyasalarda belirsizliğin ve kötümser beklentinin devam ettiğini ifade etti. Dolardaki düşüşe rağmen, gerek hammadde ve gerekse finansman maliyetleri düşmeyen, iç pazardaki daralma nedeniyle zor günler geçiren üretici için hükümet tarafından destekleyici adımların geldiğini belirten Esen, acı bir reçeteye gerek duymadan bu günleri atlatmak istediklerini söyledi.

İstihdamdaki teşvik süresi artacak

Hükümetin 2019 yılı içinde vereceği destek paketleri hakkında üyelere bilgi veren Dönmez, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında, konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk bir indirim, 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresi 12 aydan 18 aya çıkarılacak. İmalat sanayiinde 2019 yılı boyunca Ar-Ge faaliyetlerinde süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak. Bölgesel istihdam teşviği 1 yıl daha uzatılacak, 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviği devam edecek, asgari ücret desteği 2019'da 12 ay boyunca verilecek" diye konuştu. 1 Ocak itibari ile çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payının, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacağını anlatan Dönmez, sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteğinin, 5 puana çıkartılacağını aktardı.

Riskler ve fırsatları sıraladı

2019'da küresel ekonomide nelerin beklendiğini dile getiren Muhsin Dönmez şöyle konuştu: "Biz içerde piyasayı canlandırmayı, özel sektörü desteklemeye çalışırken bakalım yeni bir yılda küresel ekonomide neler bekleniyor? Küresel ekonomide yavaş büyüme, yavaşlayan ticaret hacmi öne çıkacak. Küresel ekonomide Trump'ın öngörülemeyen kararları, ticari korumacılık, küresel borçluluk artışı, jeopolitik riskler geçerli. Türkiye açısından fırsatlar ve riskler olarak değerlendirmekte fayda var. FED'in politikasında yumuşama, petrol fiyatlarının düşmesi, turizm gelirlerinde artış, yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelere olası yönelişi fırsat olarak değerlendirilmelidir. Risklerimiz ise; AB ve küresel ekonomide beklenen daralma, iç talepte daralmanın artması, reel sektör krizinde derinleşme, yeni yatırımların olmaması, kurlarda yeniden artış, dış politikada olası bir kriz ve krizin bankalara sıçramasıdır." n Şefika Bal

SGK ödemelerine erteleme

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhsin Dönmez, konuşmasında geçen hafta gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Şurası ile ilgili izlenimlerini aktardı. Şurada Başkan Ender Yorgancılar'ın ele aldığı konular hakkında bilgi veren Dönmez, "Finansmana erişimdeki sıkıntıların giderilmesi-piyasadaki nakit sıkışıklığı, kredi faizlerinin yüksekliği-reel sektörün krediye ulaşımındaki güçlükler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılabilmesi için kamu-özel sektör istişare mekanizmasının etkin çalıştırılması, yüksek enflasyon döneminde çıkan peşin verginin kaldırılmasıyla yatırım iştahının artacağı, SGK ödemelerinin 1 yıl süreyle ertelenmesinin piyasaya olumlu yansıyacağı dile getirildi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önceliklendirilmesi, vize konusunun çözümlenmesi, çevreye katkısıyla geri dönüşüm firmalarının; enerji, altyapı ve finansman araçları bakımından teşvik kapsamına alınması, İzmir'de oda ve borsalarca kurulacak Ar-Ge ve inovasyon merkezlerinin teknopark desteklerinden faydalanması, iş insanlarının da ticari uyuşmazlıklarda arabulucu olabilmesinin sağlanması talep edildi. Kemalpaşa Lojistik merkez yönetiminin oda ve borsaların da temsil edildiği Lojistik İhtisas OSB yapısında bir müteşebbis heyet ile yönetilmesi konusunda görüşlerimiz aktarıldı. Denizli'nin, Aliağa Nemrut Liman'ına kesintisiz demiryolu bağlantısının bölge ticaret ve ihracatına önemli katkı sağlayacağını söyleyerek, yat turizminde de, konaklama sektöründe yapılan KDV indiriminin uygulanmasını talep ettik" dedi.