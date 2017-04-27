Politikayı 2019'a bırakıp ekonomiyi tartışalım

İzmir Deniz Ticaret Odası 46. Meclis toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Geza Dologh toplantı konuşmasına referandum sonuçlarını değerlendirerek başladı. Dologh, "Hararetli bir referandum seçimi atlattık. Daha önceki meclis toplantılarımızda da dediğim gibi sonuç ne çıkarsa çıksın birlikteyiz. Halk kendi kararını kendi verecekti ve verdi. Ben 'Evet' çıkacağını bekliyordum. Ama tabii ki bu benim Evet ya da Hayır verdiğim anlamına gelmiyor. Bu sonuç hem iktidara hem de muhalefete iki mesaj bıraktı. İktidara mesaj; 'Yalnız değilsin fakat herkesi kucaklayacak bir tavır sergilemen gerek', muhalefete ise 'Daha çok çalışman gerek' diye mesaj bıraktı. Umuyorum ki 2019 yılında Ekmeleddin gibi ismini dahi zor telaffuz edeceğimiz Cumhurbaşkanı adayları olmaz" şeklinde konuştu.
Referandumun artık geride kaldığını ve önümüzdeki süreçte dört elle değil, sekiz elle ekonomiye sarılmamız gerektiğini belirten Dologh, "Güçlü bir Türkiye isteyen çok az kişi var. Bunun için çok çalışmamız gerek. Mesela Şubat Ayı için elektrik tüketimi azaldı. Ama bu Haziran'da da azalacağı anlamını taşımıyor. Artık politik tartışmaları bir yana bırakıp, ekonomik tartışmalara yön vermemiz gerek. Politikayı artık 2019 yılında tartışalım, önümüzdeki iki yıl boyunca ekonomiye ağırlık verelim" diye ifade eti.
'Bu seçimin kaybedeni ve ya kazananı yok'
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Savaş Kaptan ise "Son iki ay referandum tartışmalarıyla geçti. Bu seçimin kaybedeni veya kazananı yok. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Çıkan sonuç ülkemiz için hayırlı olacaktır" diye konuştu.
Büyük Atatürk'ün çizdiği yolda daha güvenli adımlarla ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaptan, "2016'da ekonomi % 2.9 büyüdü. İşsizlik % 13'lere ulaştı. Yani çalışma çağındaki dört gençten biri işsiz. İhracat ve ithalat yeterli değil. Geçtiğimiz son iki yılda turizm için büyük yaralar aldık. Ama gerek hükümetimiz, gerekse sivil toplum örgütleri üzerine düşeni yapıyor. İzmir bir deniz şehri, liman şehridir. İzmir Körfezi'nde ciddi yollar katettik. Teknelerde Türk Bayrağına geçişle ilgili çalışma % 25'lere geldi. Yakın zamanda daha çok artış göreceğiz" dedi.