Polonyalılardan baharat ilgisi



'Yeni pazar oluşturmak istiyoruz'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), ve Polonya iş dünyası düzenlenen Varşova iş forumunda bir araya geldi. Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir artış gösteren Polonya-Türkiye ticaretini daha da geliştirmek adına gerçekleştirilen forumdan İzmirli iş adamları önemli bağlantılarla ayrıldığını belirtti. Önümüzdeki süreçlerde de ikili görüşmelerini sürdüreceklerini söyleyen İzmirli işadamları Polonya-İzmir arasında ciddi bir ticari potansiyel olduğunu ve bunu ortaya çıkarmak istediklerini belirtti.Ülke çapında çok fazla döner firması olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Susitaş A.Ş. Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Hür, 'Bu döner firmalarına özellikle sos üreten bir firmayız. Döner ve pizzalara çok beğenilen ve ilgi gören soslar üretiyoruz. Özellikle pizza soslarında İtalyan soslarından çok daha kaliteli soslara sahibiz ve İtalya'ya da ihraç ediyoruz. Polonya'da sayısı her geçen gün artan döner ve pizzacıların sos ihtiyacını karşılamak istediğimizi söyledik. Bu noktada da firmamıza ciddi bir ilgi gösterildi. Küçükte olsa bir ticari faaliyetimiz olan Polonya ile bunu daha da arttıracağız. Çünkü ikili görüşmelerde de bu anlamda ciddi görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte Polonya'nın pizza ve döner sosunu, közlenmiş biber ve patlıcanını, kuru domatesini ve enginar konservesini İzmir karşılayacak. Bunu hedefliyorduk ve olmaması için bir neden yok' ifadelerini kullandı.Polonya'da yaşayan bir tercümanının bundan sonra kendilerine aracılık yapacağını belirten Hür, şöyle konuştu: İthalatçılara ve alıcılara ürünlerimizi tanıtacak, alınmasını sağlayacak ve en önemlisi de firmalarla aramızdaki iletişimi sürdürecek. Bu bakımdan sanki en şanslı meclis üyelerinden biri oldum. Forum ve ikili görüşmelerimiz çok yoğundu. Ciddi dönüşler alacağız. Ürünlerimizle çok yakından ilgilenildi. Polonya'ya yılda 1 konteyner civarında kapari satıyorduk ancak süreç daha da iyi olacak. Bundan sonra enginar konservesi, közlenmiş biber ve patlıcan, kuru domates ve domates rendesi ilave olacak. En çok bu ürünlerimize ve baharatlarımızla ilgilenildi.Görüştüğü çoğu yetkilinin Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyen Hür, 'Son dönemde yaşanan olaylardan dolayı seyahatte Türkiye hakkında endişe duyduklarını gördük. Ancak bu konuda endişelerini azalttık. Türkiye'de hayatın devam ettiğini ve ekonomik olarak bu krizleri atlatacak güçlü ekonomiye sahip olduğumuzu da gördüler. Nitelikli iş gücü ve yeterli sanayi birikimine sahip olan Türkiye ve özellikle İzmir'i yakından görmek istediklerini belirttiler. Türkiye'yi tanımaya başladıkça iş yapabileceğimizin farkında onlar da vardı. İki ülke iş dünyasının tanışmasının hedeflendiği gezi ülkemizin ihracatına önemli artılar sağlayacak' dedi. Gezi sonrası Avrupa'nın bütün ülkelerini önemsemek gerektiğinin farkına vardığını söyleyen Hür, şöyle devam etti: Genelde hep belli başlı Avrupa ülkeleriyle çalıştığımız için diğer ülkeleri yeterince önemsemedik. Önemsememiz ve ülkemizi tanıtmamız gerektiğinin farkına vardık. Bunda sonraki süreçte de özellikle bu alana daha çok özen göstereceğiz. Yeni pazar ihtiyacımızı en doğru bu şekilde karşılayacağımız kanısındayım.