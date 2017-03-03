Promosyon alacak emeklilere uyarı. Sözleşmeye dikkat edin!

Bir seneyi aşkın süredir uğraşılan emeklilere promosyonda nihayet sona yaklaşıldı. Bakan'ın bankalarla sözleşme imzalayacak olan emeklileri uyardı

Bir seneyi aşkın süredir uğraşılan emekli lere promosyonda nihayet sona yaklaşıldı. Bakan'ın banka larla sözleşme imzalayacak olan emeklileri uyardı

Emekliler dikkat!

Bir seneyi aşkın süredir emekliye promosyon gündemde. Nihayet bankalarla anlaşma sağlandı ve emekliye bir defaya mahsus olarak verilecek ücretler belirlendi. Bankalara başvuran emekliler bankalarla sözleşmelerini imzalamaya ve ödemelerini almaya da başladı.Emeklilerin promosyon alması için bankaların öne sürdüğü şartlar da kaldırıldı. 7 banka ile şartların kaldırıldığına yönelik protokol imzalandı, diğer bankalarla ile görüşmeler sürüyor.Konuyla ilgili bankaları uyaran Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bankalarımızdan, müşteri ilişkileri kapsamında emekli vatandaşlarımıza daha fazla ilgi göstermelerini bekliyoruz. İlgi gösterilmesi durumunda emekli vatandaşımız da bankacılık işlemlerini tabii ki maaşını aldığı bankadan yapacaktır. Onun için bankalarımız emeklilerimize yardımcı olmalı, onları zorlamamalı" şeklinde konuştu.Bazı bankaların ise emeklilere sundukları sözleşmeye anlaşmada olmayan maddeler eklediği öğrenildi. Emeklileri uyaran uzmanlar, imzalanan sözleşmede "Bankacılık işlemlerinin tamamını sizden yapmaya gayret edeceğim" gibi ifadelerin olmaması gerektiğini söyledi. Emeklileri, imzaladıkları sözleşmeyi okumaları konusunda uyaran uzmanlar, dayatma yapan bankadan da maaş alınmaması uyarısında bulundu.Bankaların emeklilere koşacakları tek şart ise 3 yıl boyunca aynı bankadan emekli maaşı almak. Onun dışında bankaların emekliye başka bir koşul uygulamaması gerekiyor.