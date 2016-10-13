Promosyon bekleyen emekliye yine kötü haber!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Promosyon konusunda bu rakamlarla emeklimizin beklentisine cevap verebilmemiz mümkün değil. Başbakanımızın müdahalesine ihtiyacımız var. O zaman emeklimizin beklentisine cevap verebiliriz" dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Memur-Sen ve SESRIC organizasyonuyla düzenlenen "İslam Dünyasında Sendikacılık Sempozyumu"na katıldı.



Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesine ilişkin dün yaptığı konuşma hatırlatılarak sorulan bir soru üzerine, şöyle konuştu:



"Promosyon konusunda isterseniz 1 ay kadar konuşmayalım. Bizim bu rakamlarla emeklimizin beklentisine cevap verebilmemiz mümkün değil. O nedenle Sayın Başbakanımız ve özellikle kamu bankalarının yöneticileriyle birlikte bir çalışmayı yapıp, Sayın Başbakanımızın bir takdirine, müdahalesine ihtiyacımız var. Onu başarabildiğimizde kısmen de olsa, emeklimizin promosyon beklentisine kısmi bir cevap verme imkanımız olacak. Ama şu anda emeklilerimiz için bankalardaki dünkü söylediğim, yılda 24 günlük kalan paranın karşılığında bir hakedişse, bu emeklimizi tatmin edecek bir rakam değil. Dolayısıyla bu rakamla emeklimizin karşısına çıkmak istemiyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. 1 ay süresince bu konuda konuşmayacağım."