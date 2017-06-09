Promosyon Kalem Baskı Teknikleri

Reklam, satış yapan ve ya hizmet sunan ve bu işten para kazanan her türlü kişi ve ya kuruluş için oldukça önemli bir faktördür

Dünya teknoloji devi Microsoft’dan mahallede tost satan bir kahvaltı evine kadar her türlü ticari kuruluşun bir çeşit reklam ve tanıtım yapma ihtiyacı vardır. Bir reklamın, tanıtımın iyi bir seviyede sunulması o hizmet veren kurumun yapacağı satışları oldukça iyi bir şekilde etkileyecektir. Reklam yapmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Reklam yapma yolları içinde ise sanal reklamlar ilk akla gelenlerdir. İnternet üzerinden yapılan ve sanal ortamda yeri geldiğinde hiçbir masraf olmadan yapılan reklamlar revaçtadırlar. Bunun yanında ise bir de gerçek hayatta fiziksel olarak yapılan reklamlar vardır. Fiziksel reklamlar içinde hem hafif, hem ucuz hem de uzun vadeli olanı ise

promosyon kalem

lerdir.



Farklı Baskı Çeşitleri

Özkan Çakmak Promosyon olarak firma bünyemizde bulunan promosyon kalemlerin üzerine istediğiniz yazıyı istediğiniz boyut ve şekilde yazmaktayız. Bunu yaparken ise kullandığımız farklı basım tekniklerimiz bulunmaktadır.



Serigraf Baskı

Promosyon kalem baskı işlemlerinde ilk sırada serigraf baskı bulunmaktadır. Ahşap ve ya metal bir çerçeveye gerilmiş olan dokumaya çeşitli kimyasalların sürülmesi ardından baskısı gerçekleştirilecek olan desen ve ya yazının pozlama makinası ışığında pozlanması ve bir rakie yardımı kağıt, ahşap, kumaş, seramik, cam gibi çeşitli yüzeyler üzerinden pozlanmış bölgelere serigrafi mürekkebin işlenmesi ve pozlanmış alanların da boş bırakılması işlemidir.



Tampon Baskı

Genel olarak bakıldığında promosyon kalem serigraf tekniğinde kullanılan ipeğin yetişemediği her türlü kavisli, düz yüzey üzerine yüksek çözünürlükte çakmak, kalem gibi ufak boyutlarda olan ürünlere baskı yapılmasına imkan sağlayan tekniktir.



Dahası İçin



Firmamızın ürün yelpazesi sadece kalemler ile sınırlı değildir. Bunun yanında Power Bank, USB bellek gibi farklı ürünler de mevcuttur. Baskı tekniklerimiz ile ilgili daha detaylı bilgileri, burada yazılmamış diğer ürünlerimiz, fiyat listemiz ve iletişim bilgilerimize ulaşmanız için ise tek yapmanız gereken web sitesi linkini ziyaret etmeniz olacaktır. Bundan sonrası ise bir kullanıcı oluşturmanız ve beğendiniz ürünleri sepetinize eklemenizdir.