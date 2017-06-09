Promosyon Kalem Baskı Teknikleri

Farklı Baskı Çeşitleri
Özkan Çakmak Promosyon olarak firma bünyemizde bulunan promosyon kalemlerin üzerine istediğiniz yazıyı istediğiniz boyut ve şekilde yazmaktayız. Bunu yaparken ise kullandığımız farklı basım tekniklerimiz bulunmaktadır.
Serigraf Baskı
Promosyon kalem baskı işlemlerinde ilk sırada serigraf baskı bulunmaktadır. Ahşap ve ya metal bir çerçeveye gerilmiş olan dokumaya çeşitli kimyasalların sürülmesi ardından baskısı gerçekleştirilecek olan desen ve ya yazının pozlama makinası ışığında pozlanması ve bir rakie yardımı kağıt, ahşap, kumaş, seramik, cam gibi çeşitli yüzeyler üzerinden pozlanmış bölgelere serigrafi mürekkebin işlenmesi ve pozlanmış alanların da boş bırakılması işlemidir.
Tampon Baskı
Genel olarak bakıldığında promosyon kalem serigraf tekniğinde kullanılan ipeğin yetişemediği her türlü kavisli, düz yüzey üzerine yüksek çözünürlükte çakmak, kalem gibi ufak boyutlarda olan ürünlere baskı yapılmasına imkan sağlayan tekniktir.
Dahası İçin
Firmamızın ürün yelpazesi sadece kalemler ile sınırlı değildir. Bunun yanında Power Bank, USB bellek gibi farklı ürünler de mevcuttur. Baskı tekniklerimiz ile ilgili daha detaylı bilgileri, burada yazılmamış diğer ürünlerimiz, fiyat listemiz ve iletişim bilgilerimize ulaşmanız için ise tek yapmanız gereken web sitesi linkini ziyaret etmeniz olacaktır. Bundan sonrası ise bir kullanıcı oluşturmanız ve beğendiniz ürünleri sepetinize eklemenizdir.