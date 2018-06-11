Resort turizmin atası yeniden canlanacak

13 yıldan beri kapalı olan Foça'daki Club Med geçtiğimiz günlerde yeniden turizme kazandırılması amacıyla, ihaleyle 49 yıllığına kiralama kararı alındı. ETİK Başkanı Mehmet İşler,' Türkiye'de ilk resort turizmi burada başlamıştır. 40 milyon turist ile 36 milyar dolar girdinin yaşanmasının en büyük ana kaynağı resort otelciliğin atası olan Club Med'in böyle bir tarihsel önemi var' dedi

Gamze Geçer- Tatil köyünün 49 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilecek işletmenin ihalesine gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Club Med Foça Tatil Köyü 1967'de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in talimatı ve Turizm Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat'ın girişimleriyle açılarak kısa sürede Türkiye'nin en gözde mekanı haline gelmişti. 800 yatak kapasitesi ile ülke turizmi açısından önemliliği söz konusu.

49 yıllık canlanma mutlu edecek

Foça Club Med'in çok yönlü bir kültür merkezi de olduğunu söyleyen İşler, '1960'ın ortalarından başlayarak bu zaman kadar ki süregelen yaşamsal izinde Club Med Türkiye'nin bugün 40 milyon turist 36 milyar dolar girdi yakaladığı bu sektörün başlangıcının ilk ana yeridir. Yani resort turizminin atasıdır. Uzun yıllar Club Med olarak tanınan ve hepimizin resort turizm ile tanışmamıza vesile olan bu yer takribi olarak 13 yıldan beri kapalı durumda ve maalesef üzülerek söylemek gerekirse bu tatil yeri atıl duruyor. Takribi olarak 800 yatağa sahip bu tatil köyü doğası gereği bir cennet ancak devletin özelleştirme zihniyetiyle ya da devletin özelleştirme kararıyla şu anda maalesef yıkılmak üzere. Buranın 49 yıllığına tekrar Türk turizmine ve ekonomisine katma değer yaratılmasına biz turizmciler pozitif bakıyoruz. Kararların son derece doğru olduğuna inanıyoruz. Burayla ilgili imar yönünden eksiklikler vardı. Çözüldü. Şimdi mevzuat gereği turizme katkı sağlayacak bir hale getirilmesi için alt zemini yapıldı. Club Med mükemmel derecede Foça'nın ekonomisine önemli destek sağlayacak olan bir tatil köyüdür. Bugün yüzde 98'i milli olan turizm sektöründeki mal sahiplerinin, turizmin ekonominin en önemli öğesi olduğunu görüyoruz. Bu ülkemiz adına da çok güzel bir tablo, turizm sektörünün yüzde 98'i Türk yatırımcıların elinde' dedi.

Sadece Club Med yetmez

Club Med'in hem Kuzey Ege'deki turizmi canlandırması hem de Türkiye turizmine ilk ve öncü olmasının getirdiği avantajı tekrardan kazandırılacağını duyduklarında çok mutlu olduklarını vurgulayan İşler konuşmasına devam etti, 'Sadece Club Med yetmez. Devletin elinde çok önemli kaynaklar ve turizm merkezleri olmasına rağmen, bu koyların hepsinin gayrimenkul değerleri oldukça yüksek. Ancak üstlerindeki üst yapıların şu anda maalesef gayrimenkul değerlerinin çok daha altında girdiler getiriyor. Club Med'den sonra bizim en önemli gördüğümüz, hemen köy hizmetleri dediğimiz bir yer var. Eski köy hizmetler çok güzel bir koy. Orası da devletin elinde. Maalesef burası çok cüzzi rakamlar ile hizmet veriyor. buranın da özelleştirilmesi gerekiyor. Yeni Foça'ya doğru gittiğinizde çok güzel koylar var. Kumburnu var. Oranın da tekrar özelleştirilmesi lazım.'

Açık büfe ile tanışmıştık

Resmi Gazete'nin 26 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan ilana göre 2 milyon lira geçici teminat bedelli işletmenin ihalesine 20 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Tesis, açık büfe yemek uygulaması, animasyon gösterileri gibi Türk turizmine birçok ilki kazandırmıştı.