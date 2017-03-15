Rus turisti Antalya'dan kapmalıyız

Rusya ile ilişkiler düzelmeye başladı. Antalyalı turizmciler, Rusya'daki fuarda tanıtım yapıyor. Rusya'nın İzmir Fahri Konsolosu Rıza Eray Güler, Egeli turizmcilerin de tanıtım atağına geçmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin'de 2,5 saat süren görüşmesi, Türk firmalarına uygulanan iş vizesi yasağının kaldırılacağının açıklanması ve ortak yatırım fonu kurulmasının etkileri iş dünyasında olumlu karşılandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek eski haline getirilmesinin önemine işaret edildiği bir dönemde, EGİAD da üyelerinin Rusya açılımı için harekete geçti. EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nun girişimiyle yakın bir gelecekte Rusya'ya geniş kapsamlı bir iş gezisi planlayan EGİAD, ziyaretten önce dernek merkezinde Rus yetkililerle bir araya geldi. Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, İzmir Fahri Konsolosu Eray Gürler, Rusya Federasyonu İzmir Fahri Konsolosluğu Vize İşlemleri Sorumlusu Zilia Gürler, Rusya ile iş yapan firmalardan Maksan Makine San. Tic. Aş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Tosunoğlu'nun konuk konuşmacı olduğu 'Rusya İle İş Yapmak' başlıklı toplantıda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ortaklıklar değerlendirildi.
EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, en çok önem verdikleri faaliyetlerin başında uluslararası temasların arttırılması olduğuna vurgu yaparak, bu kapsamda İzmir'deki konsolosluklar ve ticaret temsilcilikler ile yakın ilişkiler içinde olmaya çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, yüksek potansiyel gösteren seçilmiş bazı ülkelere düzenleyecekleri iş gezilerinin de yakın zamanda başlayacağına dikkat çeken İlter, karşılıklı yatırım ve ticaret imkânlarının araştırılmasının dönem programındaki en önemli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.
Türk iş dünyası için, hem coğrafi yakınlıktan hem de iki ülke arasındaki ortak geçmişten ötürü, Rusya'nın büyük önem arz ettiğini kaydeden İlter, 'Son dönemde hızla gelişen Rusya-Türkiye ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar gözetilerek daha iyi noktalara taşınabileceğine inanıyoruz. EGİAD olarak bu süreçte İzmir'in gelişen ticaret ve yatırım potansiyelini anlatmak üzere çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Rusya ve Türkiye liderleri iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla eski durumuna gelmesi yönünde irade ve kararlılık göstermiştir. Enerji ve doğalgaz projelerinde Rus şirketlerin aktif rol alması, savunma sanayii konusunda işbirliği imkanları, Türkiye'nin tarım ürünlerine uygulanan kısıtlamaların kaldırılması, Türk iş adamlarına vize kolaylığı gibi başlıklarda ilerleme sağlanması sevindirici' dedi.
Prosedürler kolaylaşacak
Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin ise, EGİAD'lı genç iş dünyasını Rusya'da görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını belirterek, 'İki ülke, geçtiğimiz hafta işbirliği kapsamında çok büyük adımlar attı. Türkiye ve Rusya arasında, 2017 - 2020 arasını kapsayan orta vadeli toplam 8 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar ve işbirlikleri sayesinde liderlerimizin de belirttiği gibi uzun vadede iş hacmimizin 100 milyar doları bulması kaçınılmaz. Ancak bunun için sadece ülkelerin üst düzey işbirliği yeterli değil. Kentler arasında da kardeş ilişkiler çerçevesinde işbirliği gerekmekte. 24 Rus ve Türk şehri şu anda kardeş şehir olarak ortak çalışmalara imza atmakta. Bu konuda hepimize iş düşmekte. Rusya açısından işadamlarınıza yönelik kolaylaştırıcı prosedürler uygulanacak. Sizinle de bu çerçevede ticari işbirliklerimizi geliştireceğiz. Tarım, kozmetik, otomotiv yan sanayi, tekstil, deri gibi sektörlerdeki EGİAD üyelerini Rusya'ya davet ediyoruz' dedi.
Rusları Ege'ye çekmeliyiz
İzmir Rusya Fahri Konsolosu Rıza Eray Güler ise, geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde Rusya ile ticaret hacminin 17 milyar dolara gerilediğine dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta imzalanan anlaşmalar neticesinde olumsuzlukların sonlandırılarak, 9 milyar dolarlık bir fon oluşturulduğuna da vurgu yapan Gürler, ortak yatırımların yanısıra turizm sektörünün de canlandırılmasının gereğine vurgu yaptı. Gürler sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Ege bölgesindeki turizmcilerin, tanıtım atağına geçmesi gerekiyor. Türkiye olarak yılda 4,8 milyon Rus turist ağırlıyorduk. Geçtiğimiz sene bu sayı 800 bine gerilemişti. Bu sene için yine 4 milyon civarında bir rezervasyon sözkonusu. Ancak biz bu turistleri Ege Bölgesi'ne çekmeliyiz. Rusların ilk tercihi yıllardır Antalya. Onlar için yeni bölge Ege olmalı. Ege Turizmi ile ilgili olarak ortak yatırımlar ve atılımlar yapmalıyız. Ruslar, Türkiye genelinde 8 bine yakın gayrimenkul almış durumda. Bu alımları Ege'ye kaydırırmalıyız' diye konuştu.