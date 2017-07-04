Ruslar Antalya'yı, yerliler Ege'yi tercih ediyor

Haziran ayı içerisinde turizm sektöründe ciddi düşüşler yaşandı. Ramazan dolayısıyla turizme olan talep azalırken, sektörde Haziran sonu itibariyle yeniden hareketlilik yaşandı. Antalya'ya olan talep Rus turistleri tarafından tercih edilirken, Ege Bölgesi iç turizmin gözdesi oldu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, şehir otelciliğinin Ramazan sürecinde, Ramazan yemekleri dışında doluluğunda düşüş yaşandığını belirtti. Ramazan'dan sonra ise resort denen sahil kesimlerinde bayramla birlikte artış yaşandığını kaydeden İşler, özellikle resortlerdeki doluluğun artarak devam ettiğini vurgulayarak, sıcaklardan bunalan halkın kendini deniz kenarına attığını söyledi.
Hafta sonu yoğunluğu
Rus turistlerin Antalya'ya olan yoğun talebi üzerine, Antalya'da doluluğun artmasına bağlı olarak Ege Bölgesi sahillerinde geçen seneye oranla artış yaşandı. ETİK Başkanı Mehmet İşler, 'Bayram sonrası şehir otellerinde yavaştan bir hareketlilik yaşandı. Kıyı otelleri ise şu anda doluluklarını arttırmış durumda. Genel ortalama % 90'larda giderken, kıyı otelciliği ise şu anda ilerleme kaydediyor. Turizmde hafta sonu yoğunluk yaşıyoruz, hafta içi talepler düşüyor. Ancak rakamlar beklentimizden düşük değil. Özellikle Rusya'dan Antalya'ya gelen yoğun talep, orada doluluk oranına ulaşınca, Antalya'yı tercih eden Türk misafirlerini Ege'ye kaydırdı. Böylece iç turizmde Ege'de büyük bir canlanma görüldü. Antalya turizminde açık görüldüğü zaman, Ege'de ciddi bir tercih söz konusu olmazken, Antalya dolum aşamasına ulaşınca ise Ege'de ciddi bir hareketlenme görülüyor' dedi.
İç pazarda Türkiye 1., Rusya 2., Almanya 3. oldu
ETİK Başkanlığının yanısıra Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Mehmet İşler, Rusya'dan gelen turistlerin oldukça yüksek olduğunu açıklayarak, Avrupa'dan gelen turist sayısında ise ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İşler, 'Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklığa bağlı olarak, bunalan halk tatil köylerine doğru gelmeye başladı. Şu an iç turizm ile dış turizmi karşılaştıracak olursak, iç turizm Türkiye için bir numaralı pazar haline geldi. İkinci pazar Rusya olurken, 3. pazar Almanya' dedi.
Günübirlikçiler Çeşme'yi olumsuz etkiliyor
Ege geneline bakınca bayram sonrası turizm sektöründe hareketlilik yaşanırken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOP) Başkanı Veysi Öncel, ilçede bayram sonrası durgunluk yaşandığını açıkladı. ÇEŞTOP Başkanı Öncel, 'İzmir ve çevresinden gelen günübirlik, konaklamasız tatilcilerin haftasonları Çeşme'ye akın etmesi üzerine ilçede görülen nüfus artışı trafik, turizm ve su sorunu gibi problemlere sebep oldu. Otellerde değil de ilçe genelinde evlerde su kesintileri başladı. Geçen yıllara göre kıyasladığımızda, aşırı sıcaklıklardan dolayı insanlar tatillerini biraz daha ertelediler. Önümüzdeki dönemde hava normallerinin başlamasıyla birlikte turizmin daha çok canlanacağını düşünüyoruz' diye belirtti.