Rusya, 200 ton narenciyeyi geri gönderdi!

Muğla'dan ihraç edilen 200 ton narenciyenin Akdeniz meyve sineği olduğu gerekçesiyle Rusya'dan geri gönderilmesi sonucu üretici, zor durumda kaldı. Dalında kalan ürünler çürümeye başlarken, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, "Çiftçilerimizin bu zor durumlarında devlet yetkilerinin yanımızda olmasını istiyoruz" dedi

Rusya'nın Muğla'dan gönderilen 200 ton narenciyeyi Akdeniz meyve sineğini ve erken hasadı gerekçe göstererek, geri göndermesi nedeniyle üretici zor durumda kaldı. 30 bin dönüm alanda narenciye üretimi yapılırken, 6 milyon liralık zarar oluştuğu belirtildi. Üreticiler, dalında da kalan ve bozulmaya yüz tutan tonlarca ürünü hayvanlara yem olarak kullanacaklarını, bu durumun kendilerini ekonomik olarak zorlayacağını söyledi. Dalaman Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Tuncay, "Rusya'ya ihraç edilen toplam 200 ton limon, portakal, mandalina ve greyfurt Akdeniz meyve sineği zararlısı ve erken olarak hasat edilmesi bahane edilerek geri döndü. Ürünlerin dalında kalması ülke ve bölge ekonomisine ciddi anlamda zarara neden oluyor. Aynı zamanda çiftçilerimiz için yarası kapanmayacak ekonomik sıkıntılar doğuruyor. Gübre ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yüzde 60- 70 arttığı son aylarda çiftçilerimiz, ürünlerini de bu olumsuz durum nedeniyle satamaz duruma gelmiştir. Devlet yetkilerinin bu zor anlarında çiftçilerimizin yanında olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Köyceğiz, Ortaca, Dalaman'da toplam 17 bin üretici tarafından yetiştirilen narenciye ürünlerinden limon kilosu 20 kuruştan, portakal 70 kuruştan, greyfurt 50 kuruştan, mandalina ise 50 kuruştan satılıyor.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ ZARARI

Akdeniz meyve sineği erginleri; turunçgil ve nar meyvelerinin vurma olgunluğuna geldiği dönemde yumurta bıraktıkları noktalarda sarımsı lekelere, olgun meyvelere yumurta bıraktıkları noktalarda ise kahverengimsi lekelere neden olur. Akdeniz meyve sineğinin esas zararı larvaları tarafından yapılır. Meyvenin etli kısmında beslenen larvalar, bu kısımda bir yumuşama ve çöküntü meydana getirir. Zaralı tarafından yumurta bırakılan vuruklu olan meyveler hasat zamanından önce dökülür. Bu tür meyvelerin vuruklu ve bulaşık olması ihracata engel olmakta ve malın yurt dışına çıkarılmasına izin verilmemektedir.