Rusya ile domates sorunu, İzmir'de masaya yatırılacak!

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in 18-22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türk yetkililerle domates ithalatının istişare edileceğini belirtmesi, yaş sebze ve meyve sektörü temsilcilerini sevindirdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar yaptığı açıklamada, Rusya Başbakan Yardımcısı'nın yakın zamanda gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nda domates ile ilgili görüşme yapılacağına yönelik açıklamasının Türkiye'den bu ülkeye domates satışını yeniden gündeme getirdiğini belirtti.



Rusya'dan gelen ılımlı mesajın kendilerini sevindirdiğini ifade eden Seyyar, şöyle konuştu:



"Başbakan Yardımcısı'nın açıklaması, geçiş dönemleri ve ihtiyacın arttığı dönemlerde Türkiye'den ithalat yapabileceklerinin sinyali. Bu bizim için sevindirici, domates üreticisi açısından da önemli pazar tekrar açılmış olacak ama tonajları şimdiden kestirmek mümkün değil. Rusya dışarıdan ithal ettiği domatesi denedi, gördü. Hem maliyet hem kalite hem de tat açısından Türk domatesi tabii ki birinci tercihleri olacaktır. İnşallah fuarda protokol imzalanır, tarihe bağlı da olsa, sınırlı da olsa domateste serbestlik sağlanır, bu ihracatçıyı da üreticiyi de mutlu eder."



Seyyar, en kötü dönemde bile her iki ülkenin ılımlı mesajları olduğunu anımsatarak ev sahibi olarak Rus heyetini İzmir Enternasyonal Fuarı'nda iyi bir şekilde ağırlayacaklarını, sorunların çözümü noktasında katkı sunacaklarını ifade etti.





"Umudumuzu artırdı"



Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz ise Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç'in yaptığı açıklamayı, domates ihracatının önündeki engelin kalkması açısından atılan olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi.



Rus halkının daha pahalıya domates tükettiğini, Rusya'nın bu durumun farkına vardığını ifade eden Yanmaz, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşandığını anımsatarak, "Rusya ile olumlu bir şekilde artan ilişkilerimizde domatesle ilgili yasağın kalkmasını bekliyoruz. Rusya'dan gelen bu tarz girişimler de domatesin önündeki engelin kalkması yönünde önemli sinyaller. İzmir'deki bu görüşme, çıkacak güzel bir karar için atılmış önemli adımlardan biri. Bu talebin Rus yetkililerden gelmesi umutlarımızı daha da artırdı. Tahmin ediyorum ki kasım ayına kadar sorun çözülür, 2018 yılında Rusya'ya domates gönderebiliyor hale geliriz." dedi.



Jeotermal sistemle seracılık yapan Halil İnan da Rusya ile domates ihracatında yaşanan engellerin kalkması noktasında bu görüşmeyi çok önemsediklerini, yapılacak görüşmelerin kendilerini umutlandırdığını söyledi.