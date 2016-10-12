Rusya, Türkiye'ye uyguladığı tarım ürünleri ambargosunu kaldırdı

Türkiye’den Rusya’ya getirilmesi yasak olan tarımsal ürünlerin listesinde yapılan değişiklik ile ilgili açıklama Rusya Federasyonu Hükümeti internet sitesinden yapıldı

9 Ekim 2016 tarihindeki 1020 numaralı kararname ile birlikte listeden, özellikle taze ve kurutulmuş portakal, mandalina ve diğer narenciye, taze kayısı, şeftali, erik çıkarılmıştır.



Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 28 Kasım 2015 tarihindeki 583 numaralı 'Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliği ve Rus vatandaşlarının korunmasını sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti’ne uygulanan ekonomik yaptırımların uygulanması hakkında önlemler' adlı kararnamede değişiklikler yapılmasını ön gören Rusya Devlet Başkanı’nın 30 Haziran 2016 tarihindeki 314 numaralı kararı uygulamaya başlatılmıştır."



30 Kasım 2015 ve 1296 numaralı Hükümet Kararnamesiyle 1 Ocak 2016 itibari ile Türkiye Cumhuriyeti'nde ithal edilmesi yasak tarım ürünlerinin listesi belirlendi.



İmzalanan kararnameyle bu yasak listesinden çıkarılan ürünler, taze veya kurutulmuş portakal, taze veya kurutulmuş mandarin, klementines, vilkingi ve diğer benzeri, taze kayısı, nektarin dahil taze şeftali, taze erik.



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