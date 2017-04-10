Sanayi üretimi rakamları belli oldu

Sanayi üretim endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalış gösterdi.
BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE AZALIŞ GÖSTERDİ
Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde şubatta 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalış kaydedildi.
BEKLENTİLER
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artmasını öngörmüştü.
Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.