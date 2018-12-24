Sanayici enerjide indirim bekliyor

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, döviz kurlarında yaşanan artış gerekçe gösterilerek yapılan zamların, sanayiciyi üretim yapamaz hale getirdiğine dikkat çekti.

Elektrik ve doğal gaz fiyatları, gerek konutların gerekse iş dünyasının maliyet kalemleri içinde çok önemli bir paya sahip. Türkiye ağır kış şartlarına teslim olmuşken, konut ve sanayi tesislerinde enerji tüketimi hızla artıyor.

1 Nisan, 1 Ağustos, 1 Eylül ve 1 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan zamlarla birlikte bu yıl içinde konut kullanıcılarının elektrik faturası % 44.9, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılan elektriğin faturası ise % 70 artış gösterdi.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, döviz kurlarında yaşanan artış gerekçe gösterilerek yapılan zamların, sanayiciyi üretim yapamaz hale getirdiğine dikkat çekerek, "Ekim ayı ortasından itibaren döviz kurlarının 2 TL civarında gerileyerek daha stabil bir pozisyona geldiğini görüyoruz. Bu durumda sanayiciler olarak 1 Ocak 2019'dan itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarında en az yüzde 30 indirim bekliyoruz. Sektörlere göre farklılaşmakla birlikte, işletmelerin maliyet kalemleri içinde enerji yüzde 15 ila yüzde 40 arasında bir paya sahip. Enerji fiyatları bizim dışımızda oluşan ve müdahale edemediğimiz bir değişken. İşletmeler zaten çok zor şartlarda üretimlerini sürdürmeye ve rekabetçi olmaya çalışırken, enerji maliyetleri üretim süreçlerini iyice zora sokuyor" dedi.

Yenilebilir enerjiye destek

Aynı durumun konutlardaki tüketim için de geçerli olduğunu vurgulayan Vatansever, dört kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketiminin 230 kilovatsaat olduğu varsayıldığında, 2017 sonunda bu tüketim için 137 TL ödeyen vatandaşların bugün aynı tüketim için 42,6 TL daha fazla ödediğini belirtti.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yılın ikinci yarısında art arda yapılan zamların, enflasyon artışının da kök sebepleri arasında yer aldığını anımsatan ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, elektriğin enflasyon sepetinde % 2.39, doğalgazın ise % 1.44 ağırlığı olduğuna işaret etti.

Vatansever, Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 75'inin ithal kaynaklardan elde edildiğini, kalıcı çözümün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payının artırılmasında yattığını sözlerine ekledi. 88 bin Megavat'lık kurulu güç içinde rüzgar, güneş, biyogaz ve jeotermal enerjinin payının yaklaşık 13 bin MW olduğunu kaydeden Vatansever, yüzde 15'e karşılık gelen bu payın, 2023 yılına kadar yüzde 30'a çıkarılması hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine dikkat çekti.