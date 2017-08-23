Sanayici, robotların çalıştığı 4.0'ı bile bilmiyor!

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis toplantısında 141 firmayla yaptıkları Sanayi 4.0 anket sonuçlarını açıklayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 'Robotların çalıştığı ve yürüyen bantlarda üretimin yapıldığı Sanayi 4.0 anketinde ilginç veriler elde edildi. 141 firmanın yüzde 27,7'si Sanayi 4.0'ı bilmediğini açıklarken yine bu firmaların yarıdan fazlası bu alanda bir yol haritasının bile olmadığını belirtti. Sevindirici nokta ise firmaların yüzde 92'sinin kendilerine destek verilmesi halinde Sanayi 4.0'a geçebileceğini söylemesi' diye konuştu

Ali Budak-

Sanayici, 4.0'a hala hazır değil

'Bu ankete 141 firma katıldı. Bu firmaların büyüklüğü ise yüzde 59 oranında KOBİ; yüzde 25'i ise büyük firma düzeyinde. Bu firmaların yüzde 31'i Sanayi 4.0'ı farkındalık düzeyinde bilirken yüzde 27,7'si ise herhangi bir bilgisi olmadığını söylemiş' diyen Yorgancılar, şöyle devam etti: Yine firmaların yüzde 52,5'i Sanayi 4.0 için bir yol haritası olmadığını belirtmiş. Yol haritasının belirlenmesi için üniversiteler ile sanayilerin bir arada çalışması şart. Firmaların yüzde 93'ü akıllı cihaz ve makine kullanırken, 3D yazıcı kullanan firma oranı sadece yüzde 10. Firmaların sadece yüzde 5'i teknolojiye bütçelerinden yüzde 61'lik bir kaynak ayırırken gelecek 5 yıl içinde firmaların yüzde 20'si teknolojinin geliştirilmesi için bir planlama yapmamış. Ankette toplam değerlendirmeye bakıldığında önümüzdeki 5 yılda önemli adımlar atılması gerekiyor. Bu adımlara da eğitimle başlanması gerekiyor.

Destek verilirse yüzde 92'si hazır

Hükümetin sanayiciye destek sağlaması halinde ankete katılan 141 firmanın yüzde 92'sinin Sanayi 4.0'a geçmeye hazır olduğunu belirten Yorgancılar, 'Yani Sanayi 4.0'ı bilmeyen yüzde 27.7'lik kısmın da destek verilmesi durumunda bu sisteme geçebileceğini söylemesi ümidimizi arttırıyor ve maddi konunun en önemli sorun olduğunu ortayla koyuyor' ifadelerini kullandı.

Çetin, Meclis'e veda etti

Toplantıda TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin 1984 yılında yapılan atamayla göreve geldiğini söylerken, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugüne kadar 33 yıldır TARİŞ'te görevime devam ettim. Bu kadar uzun süre görev yaptığım birlikten ayrılma kararı aldım. Amacım yeni bir yönetimin yola devam etmesi. 31 Ağustos'ta görevimden ayrılıyorum. Ardımdan Zehra Uğur, EBSO Meclisi'nde kurumumuzu temsil edecek. Sizler de bana akrabam kadar yakın oldunuz. Hepinize görev yaptığımız süreçte verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Sizinle helalleşmek istedim. Hakkınızı helal edin.

Tatil isyanı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını eleştirerek turizm sektörünü memnun etme çabasının sanayicileri mağdur hale getirdiğini kaydeden Meclis Başkanı Salih Esen, 'Zaten yıl içinde tatil yapma imkanı var. Buna karşın sadece bir sektörü memnun etme çabalarını doğru bulmuyorum. Zira bizim tüketmeye değil üretmeye ihtiyacımız var. Tatilin uzatılmasıyla ilgili ne söylenirse söylensin bu söylemler karşılık bulmayacak. Geçmiş dönemlerde de bu tatillerle ilgili tenkitler, açıklamalar olmuştu ama bugün yine bizlere sorulmadan tatil kararı alındı. İlgili bakanlarımıza bu durumu ilettik ama bakanlarımız 'alınan kararı uygulamak durumundayız' dediler. Gerçekten tatilin bu denli uzatılması birçok firma ve sanayiciye zarar verip iş kayıplarına neden oluyor. Taahhütlü işlerde çok sayıda firma sıkıntı yaşıyor. Sanayicilere rağmen sırf bazı sektörlerin desteklenmesi adına böyle kararlar alınmaz' diye konuştu. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar , EBSO'nun Ağustos ayı meclis toplantısında Sanayi 4.0 ile ilgili anket sonuçlarını açıkladı. Sanayi 4.0 için hızla yol alınması gerektiğini ve hükümetin de gündeminde bu modelin olduğunu vurgulayan Yorgancılar, 'Kent gündeminde herkes Sanayi 4.0'ı gündeme çıkarıyor. Bunun için bir hükümet politikası oluşturulursa daha başarılı hale geliriz. Zira 2 yıldır ilkokullarda kodlama eğitimleri verilmesi gerektiğini söylüyorduk. Artık bu eğitimlerin de verileceğini öğrendik. Yine teorik ile pratiğin bir arada olacağı bir eğitim sistemine geçilmeli yoksa sadece fabrikalarda 1 aylık staj süresinde verilen uygulamalı eğitimler yetersiz kalıyor. Norveç örneğinde olduğu gibi eğitim sistemimizi teorik ve pratiğin bir arada olacağı yapıya kavuşturmalıyız' dedi.'Bu ankete 141 firma katıldı. Bu firmaların büyüklüğü ise yüzde 59 oranında KOBİ; yüzde 25'i ise büyük firma düzeyinde. Bu firmaların yüzde 31'i Sanayi 4.0'ı farkındalık düzeyinde bilirken yüzde 27,7'si ise herhangi bir bilgisi olmadığını söylemiş' diyen Yorgancılar, şöyle devam etti: Yine firmaların yüzde 52,5'i Sanayi 4.0 için bir yol haritası olmadığını belirtmiş. Yol haritasının belirlenmesi için üniversiteler ile sanayilerin bir arada çalışması şart. Firmaların yüzde 93'ü akıllı cihaz ve makine kullanırken, 3D yazıcı kullanan firma oranı sadece yüzde 10. Firmaların sadece yüzde 5'i teknolojiye bütçelerinden yüzde 61'lik bir kaynak ayırırken gelecek 5 yıl içinde firmaların yüzde 20'si teknolojinin geliştirilmesi için bir planlama yapmamış. Ankette toplam değerlendirmeye bakıldığında önümüzdeki 5 yılda önemli adımlar atılması gerekiyor. Bu adımlara da eğitimle başlanması gerekiyor.Hükümetin sanayiciye destek sağlaması halinde ankete katılan 141 firmanın yüzde 92'sinin Sanayi 4.0'a geçmeye hazır olduğunu belirten Yorgancılar, 'Yani Sanayi 4.0'ı bilmeyen yüzde 27.7'lik kısmın da destek verilmesi durumunda bu sisteme geçebileceğini söylemesi ümidimizi arttırıyor ve maddi konunun en önemli sorun olduğunu ortayla koyuyor' ifadelerini kullandı.Toplantıda TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin 1984 yılında yapılan atamayla göreve geldiğini söylerken, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugüne kadar 33 yıldır TARİŞ'te görevime devam ettim. Bu kadar uzun süre görev yaptığım birlikten ayrılma kararı aldım. Amacım yeni bir yönetimin yola devam etmesi. 31 Ağustos'ta görevimden ayrılıyorum. Ardımdan Zehra Uğur, EBSO Meclisi'nde kurumumuzu temsil edecek. Sizler de bana akrabam kadar yakın oldunuz. Hepinize görev yaptığımız süreçte verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Sizinle helalleşmek istedim. Hakkınızı helal edin.Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını eleştirerek turizm sektörünü memnun etme çabasının sanayicileri mağdur hale getirdiğini kaydeden Meclis Başkanı Salih Esen, 'Zaten yıl içinde tatil yapma imkanı var. Buna karşın sadece bir sektörü memnun etme çabalarını doğru bulmuyorum. Zira bizim tüketmeye değil üretmeye ihtiyacımız var. Tatilin uzatılmasıyla ilgili ne söylenirse söylensin bu söylemler karşılık bulmayacak. Geçmiş dönemlerde de bu tatillerle ilgili tenkitler, açıklamalar olmuştu ama bugün yine bizlere sorulmadan tatil kararı alındı. İlgili bakanlarımıza bu durumu ilettik ama bakanlarımız 'alınan kararı uygulamak durumundayız' dediler. Gerçekten tatilin bu denli uzatılması birçok firma ve sanayiciye zarar verip iş kayıplarına neden oluyor. Taahhütlü işlerde çok sayıda firma sıkıntı yaşıyor. Sanayicilere rağmen sırf bazı sektörlerin desteklenmesi adına böyle kararlar alınmaz' diye konuştu.