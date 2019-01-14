Sanayici zor günler geçiriyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada sanayi ve sanayicinin zor günler geçirdiğine dikkat çekildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yaptığı açıklamada, 'Son olarak açıklanan KOBİ destek paketini değerli bulmakla birlikte, 2018 yılında yapılan 4 farklı elektrik ve doğalgaz zammına karşı hâlâ beklediğimiz indirim müjdesi gelmemiştir' dedi.

Burcu Özkan - Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada sanayi ve sanayicinin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sanayi verilerine dair birkaç çok önemli göstergenin eğilimi aşağı yönlü gelmeye devam etmektedir. Kapasite kullanım oranı %78 seviyelerinden %74'e geriledi. İmalat Sanayi Üreticileri Endeksi PMI, Nisan ayından bu yana riskli bölgede seyrini 44,7 seviyelerinde sürdürmektedir. Son açıklanan sanayi üretim endeksi sert bir inişle %6,5 oranında, imalat sanayi üretim endeksi ise %7,1 oranında geriledi. Son 3 ayı negatif olmak üzere son 4 aydır üst üste daralan, Aralık ayında da benzer şekilde negatif beklenen sanayi üretim endeksi yılın son çeyrek büyümesi için de %3-4'lük negatif bir büyümeyi teyit etmektedir.

Elektrik ve dogalgaz zamları

Özellikle de, yatırımlardaki daralmayı teyit eden sermaye malındaki güçlü azalış eğiliminin Kasım ayında da devam etmesi, yatırımların bir süre daha askıya alınacağını göstermektedir.Tüm bu verilerin işaret ettiği husus, sanayicinin zor günlerden geçtiğidir. Ekonomi yönetimimizin bu farkındalık içerisinde, son olarak açıkladığı KOBİ destek paketini değerli bulmakla birlikte, ciddi bir maliyet yüküne sahip sanayici için 2018 yılında yapılan 4 farklı elektrik ve doğalgaz zammına karşı hala beklediğimiz indirim müjdesi gelmemiştir. 2019 yılında üretmek, ürettiğimizi satarak döviz elde etmek istiyorsak üretim maliyetleri yeniden gözden geçirilmelidir.