Sanayicilerden meslek lisesine makine bağışı

Gökçüoğlu Makina, Ajan Elektronik ve Dirinler Makine, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne makine bağışı yaptı. Ajan Elektronik Genel Müdürü Mehmet Çınarlı, "Eğitim sistemimiz bitti. Mühendis alırken soru sormaya başladık. Başımızın çaresine bakmak mecburiyeti doğdu. Buraya yardımı kendim için yaptım." dedi

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Sanayi Bölgesi bünyesindeki meslek lisesine makine bağışında bulunan iş adamlarına plaket verdi. Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla yapılan okulun sanayicilerden destek almaya hazır olduğunu ifade eden Uğurtaş, şöyle konuştu: "Sanayicilerden her zaman makine değil maddi manevi destek de bekliyoruz. Okul, sanayi bölgesi kaynaklarıyla faaliyetine devam ediyor. 10 milyon lira civarında kaynağı buraya aktardık. Finanse etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de sanayiciye destek olmak isteniyorsa teknik eğitime bugünkünden çok daha fazla önem vermek zorundadır. Biz başarılı gençler yetiştirmediğimiz sürece sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılama şansımız yok. Yetişmiş olan öğrencilerimizden de bizim anladığımız anlamda mühendisler yetişmesi mümkün değil. Bu okullar hem ara eleman hem de mühendis seviyesinde ihtiyaçlarımızı karşılamaya aday okullar." Bu şekildeki okulların sayısının artması gerektiğine dikkat çeken Uğurtaş, "Bu sayede gelecek endişesi olmayan mühendisler yetiştirebiliriz. Bunu velilerimize anlatmamız lazım. Öğrencim üniversiteden mezun olsun diye bakan aileler, yüzde 25'li işsizlik rakamlarını hiç düşünmeden uygulanan anlayışı ortadan kaldıramazsak bu okullara başarılı öğrenciler gelmesinin yolunu açamayız. Çocuklarınızı mesleki eğitime ve özellikle bu okullara yönlendirmelerini istiyoruz. Türkiye'nin makus talihini bu şekilde kırarız." diye konuştu.

Eğitim sistemimiz bitti

Bu şekildeki okullara yardım çağrısında bulunan Ajan Elektronik Genel Müdürü Mehmet Çınarlı, "Eğitim sistemimiz bitti. Mühendis alırken soru sormaya başladık. Başımızın çaresine bakmak mecburiyeti doğdu. Buraya yardımı kendim için yaptım. Matematiksel düşünce sahibi gençleri yetiştiremezsek hurafelerle yetişirler. Bilim ve teknolojiyi önemseyen insanlar yetiştirmeliyiz. Biz önce kendimize daha sonra vatana millete faydalı olmak için çalışmalıyız. Kendisine faydası olmayan insanın kimseye faydası olmaz. Eğitim sistemimiz çöktü." diye konuştu.

Öğrencileri yönlendireceğiz

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, eğitime kıvılcım çakmak için bağış yaptıklarını söyledi. Gökçüoğlu, "Meslek meselesi memleket meselesidir. Öğrencileri meslek liselerine yönlendiremezsek başarılı olma şansımız çok az. Okul idaresi, veli, öğrenci ve sanayi odası olarak psikoloğumuzla velileri ikna edip öğrencileri meslek liselerine yönlendirme yapacağız. Aileleri çocuğum bir okula gitsin mantığından kurtarmak istiyoruz. Bizim verdiğimiz makineler, Türkiye'de hiçbir okulda yok. Öğrencilere hazır kurup vermedik. Otomasyonu öğrencilerle birlikte yapacağız. Emek verildiği zaman başarılı olmama lüksü yok. Bir ilki yaşatalım. Verdiğimiz makinalar bugün uçak, otomotiv ve beyaz eşya sanayiinde kullanılan ama Türk eğitiminde programa alınmamış makineler. Eğitimimiz bu kadar geriden geliyor." diye konuştu.

Nedim Uysal'ında hazır bulunduğu plaket töreni sonrasında makine bağışında bulunan iş adamları, öğrencilerin yaptığı teknoloji ve yazılım uygulamalarının gösterisini izledi. Okulu gezen iş adamları öğrencilerin nasıl eğitim aldığı konusunda bilgi aldı.