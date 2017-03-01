SAP Danışmanlığının Firmalara Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

Dünya sürekli değişiyor ve bu değişim hayatımızın her alanında değişikliklere sebep oluyor. 80’li yılların sosyal, kültürel ve bilimsel dünyası ile 2017 yılının dünyası arasında çok fazla fark vardır. Bu değişim yaşadığımız her yıl yaşanacaktır. Bu dönemde çalışma hayatında insanların beklentileri ve bunları karşılama yöntemleri de oldukça farklılıklar göstermektedir. Bu arz talep doğrultusunda şirketlere yol gösterecek, sistemli bir program çerçevesinde müşteri ve çalışan taleplerini en uygun şekilde karşılama yöntemlerini belirleyecek danışmanlık şirketleri kurulmuştur. Bu şirketler olaylara insan psikolojisi, sosyoloji ve ekonomik getiriler açısından bakarak verimi ve kazancı arttırmayı hedeflemektedirler.



SAP Danışmanlık Ne İş Yapar?

Günümüz dünyasında ve çalışma hayatında bilişim alanındaki beklentileri karşılayacak, şirketlerin çalışmalarına yön verecek, yatırımlarını yönlendirecek, güçlü ve global çözümlerle şirketlerin ekonomisini düze çıkaracak yazılım ve danışmanlık şirketleri vardır. İşte bu yazılım şirketlerinden dünyadaki en önemlilerinden biri olan SAP, merkezi Almanya’da bulunan dünya üzerinde 130’dan fazla çalışma ofisi bulunan kurumsal bir iş yazılım şirketidir. Yazılım firmaları arasında ciro bakımında 4.sırada bulunmaktadır. SAP danışmanlık bu yazılım firmasının yazılım programları ile şirketlerin mevcut sıkıntılarını çözme adına bağlantı kuran kuruluşlardır. SAP Danışmanlığın FI, PP, MM danışmanı gibi çeşitli alanlarda modülleri vardır. SAP Danışmanlık için içeriğinde bulunan modüllerle ilgili yeterliliklerini gösteren sertifikalarının olması gerekmektedir. Türkiye’de sertifikası olan SAP Danışmanı bulmak çok zordur. Bu sebeple ülkemizde şirketlerin bu danışmanlık pozisyonlarında ciddi ihtiyaç söz konusudur.



Bu danışmanlık işi için SAP yazılı ve danışmanlık sertifikası veren birkaç şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerden sertifika alan SAP Danışmaları oldukça dolgun ücretlerle ve birkaç firmada birden çalışmaktadır. Bazı küçük firmalar kendi bünyelerinde bu danışmanı bulunduramadığı için danışmanlık şirketlerinden yardım almaktadırlar. SAP danışmanı o şirketin tüm işlerini takip etmek ve o şirketi ekonomik yönden artıya çıkarmak durumundadır.

SAP Danışmanı olmak isteyen bir kişi öncelikle kendine bir alan seçmelidir. Yani FI, PP, MM danışmanlık çeşitlerinden birinde uzmanlaşmalıdır. Daha sonra bir danışmanlık şirketine girmesi gerekmektedir. Daha sonra SAP akademik eğitimi veren bir yurtdışı şirketinde akademik kursa katılmalı ve kursun bitiminde elinde sertifikayla iş bulmak üzere ülkeye dönmelidir. Akademik kurs oldukça pahalı bir kurstur. Bu kursu Avrupa’da ya da Amerika’da almak sponsor bulunarak yapılabilir. Eğer sponsor yoksa Afrika’da uygun fiyata SAP sertifikası alınabilir.



SAP Danışmanlık Firmaları Nasıl Çalışır?