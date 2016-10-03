03 Ekim 2016 Pazartesi
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    • 'Saya'ya ek vergi ithalatçıyı üzdü dericiyi sevindirdi

    Türkiye'nin genelde uzakdoğu ülkelerinden ithal ettiği ayakkabı parçaları yani 'saya'ya hükümet ek vergi getirdi. Saya ithalatına karşı ilave vergi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. Böylece, dışarıdan saya (ayakkabının yumuşak olan üst bölümü) getirilip Türkiye'de montajlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu durum ayakkabı malzemesi satan üreticiyi sevindirirken ayakkabı firmalarını üzdü

    03 Ekim 2016 Pazartesi 10:42
    'Saya'ya ek vergi ithalatçıyı üzdü dericiyi sevindirdi
    Hükümet 'saya'ya karşı ek vergi getirdi. Böylelikle yurtdışından ithal edilen sayanın Türkiye'de monte edilip piyasaya sunulmasının önüne geçilmek isteniyor. İzmir Ayakkabacılar Odası Başkanı Yalçın Ata konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Malzeme ve aksesuar olarak da Çin bizden çok önde; daha ucuz, kaliteli ve çeşit bol.  Ben de saya kullanıyordum. Bu vergi sayanın gelişini azaltacaktır' dedi.

    Çalışmalardan haberdarız

    Başkan Ata uzun zamandır hükümet kanadında konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını dile getirerek, 'Uzun zamandır bakanlık bu konuda çalışma yapıyordu. Şimdi ithal ayakkabıda bayağı bir sınırlama geldi, ek vergilerle. İthalatın önüne vergilerle geçildi diyebiliriz. İthal ayakkabının oranı yüzde 72 oranında azaldı. Tabi ithal ayakkabıdan kaçan firmalar sayaya yönelmişlerdi. Özellikle İzmir ve İstanbul bu konuda deneyimli iki il. Son dönemdeki çalışmalar ve bakanlığa şikayetler herhalde etkili oldu' diye konuştu.

    Çin bizden daha önde

    Uzakdoğu'nun, Çin ürünlerinin ayakkabı konusunda Türkiye'den daha ileri olduğunu belirten Başkan Ata, 'Böyle deyince birçok yerli firma isyan ediyor ama işin gerçeği bu' diyen Ata, 'Uzakdoğu'dan gelen ürünlerin önünü kesmemek lazım. Burada oda başkanı olarak söylememiz çok yakışık almıyor ama malzeme ve aksesuar olarak Çin bizden çok önde. Fiyat olarak gayet uygun olarak satın alıyoruz. Aksesuarda ise hem kalite hem de model olarak çeşit ve teknolojiye sahipler. Bizde bu kadar ürün çeşidi yok' dedi. Gümrüğe ayakkabıların geldikten sonra fitalat testi istediklerini ve yurtdışından alınan test sonuçlarının da kabul edilmediğini belirten Başkan Ata, 'Ayakkabıyı gümrüklerde sokmak bugün deveye hendek atlatmaktan daha zor. Ayakkabı üzerinde yapılan testler aylar sürüyor' dedi.

    Tedbirler sektörü olumlu etkiler

    Ayakkabılara yapımında gerekli olan ürünleri üreten Sevimli Deri'nin sahibi Eyüp Sevimli hükümetin sayaya karşı aldığı önlemleri olumlu bulduğunu bildirdi. Sevimli, 'Ayakkabıda vergi olup da parçalarında vergi olmadığı zaman ayakkabılar bu sefer ayrı ayrı getirtilip burada birleştiriliyor. Böylece vergi kaybı oluyor. Biliyorsunuz insanlarımız vergiden başka başka yollardan kaçmaya çalışıyorlar. Onlarında aşmaya çalıştıkları noktaların önleri kesilmek zorundaki böyle yöntemler kullanılmasın. Ülkemizdeki ayakkabıcıların ve yan sanayinin daha da gelişmesi için bu gibi tedbirlerin alınması faydalı olacağını düşünüyorum' dedi. Sayanın ithalatı zorlatırmak adına alınan ek önlemlerin sektörü etkilemeyeceğini de belirten Sevimli, 'Yurtdışından getirilen sayaların önünün kesilmesi sektörü olumsuz etkilemez. Dericiler için de olumlu bir haber bu. O sayanın burada yapılması yerli malzeme kullanılmasına neden olur' diye konuştu.
    Anahtar Kelimeler: Saya, Ek Vergi, Aykut Polatlı

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