Schneider de gidiyor!

Çiğli OSB'de kurulu olan Schneider Electric fabrikasında yönetim 2018 yıl sonu itibariyle 'Üretim süreçlerinin yarattığı gereklilik' açıklamasıyla üretimi durdurma kararı aldıklarını çalışanlarına bildirdi. 150 çalışanı olan fabrika, elektrik anahtarı ve priz üretiyordu

Ali Budak- Çiğli'de Birleşik Metal-İş Sendikası'nın 150 üyesiyle örgütlü olduğu Schneider Electric fabrikasında yönetim tarafından üretimin durdurulması kararı alındı. Çalışanlarına gönderdiği maille 'Üretim süreçlerimizin yarattığı gereklilik nedeniyle' açıklaması yapan Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer'in 2018 yılsonu itibariyle üretimi durdurma kararı aldıklarını belirtti. Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Fransız şirketi Schneider Electric'in aldığı kararın nedeni ise açıklamada, üretimin yarattığı gereklilik ile anahtar-priz tedarik modelinde değişiklilik ihtiyacının doğması olarak açıklandı. Fabrikadaki operasyonların durdurulması kararında, satış, pazarlama ve lojistik faaliyetlerinde hiçbir değişikliğin olmayacağı da açıklanırken, destek birim fonksiyonlarında çalışanlara da yeni lokasyonlar tahsis edileceği bildirildi.

Yılsonunda kapanıyor

Dünya çapında bir firma olan Schneider Electric'in Çiğli'deki fabrikasını kapatmaması için çok görüştüklerini ancak fabrika yönetiminin yılsonu itibariyle kapatma kararı aldığını belirten Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Ali Çeltek, 'Çiğli'deki fabrika Türkiye'deki 4 fabrikasından biri. Bu fabrikada elektrik anahtarı ve prizi üretiliyordu. Ancak bu üretimi de başka bir lokasyona taşımak istediklerini belirttiler. 2018 sonunda kapanma kararı aldılar. Bu fabrikada çalışan 150 üyemiz var. Şu an için sendikamızın yürütme kuruluyla birlikte fabrika yönetimiyle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Fabrikanın kapatılmaması için mücadele ediyorduk ancak kapatılacağına ilişkin kesin karar da açıklandıktan sonra 150 arkadaşımızın en az mağduriyetle bu süreci atlatmaları için çalışıyoruz' diye konuştu.

Yabancı sermaye kendini güvende hissetmiyor

Çeltek, son dönemlerde özellikle çok uluslu ve fon şirketlerinin Türkiye'den çıkışıyla ilgili de şunları söyledi: 'Yabancı sermaye kendini güvende hissetmek istiyor. Maalesef, Türkiye'de de son dönemlerde yaşananlardan dolayı yabancı şirketlerde güvensizlik ortaya çıktı. Bu nedenlerden dolayı da firmalar orta ve uzun vadede önlerini göremeyince de maalesef çekilme kararı alıyorlar. Son dönemde hükümet de firmalara güven verme adına olumlu adımlar attı. Ancak şirketler de kararı aldıkları için hayata geçiriyorlar. Tabi ki burada olması gereken hükümetlerin sermayeye güvenli ortam yaratmalarıdır. Güvenli ortam yaratmak ise ucuz emek cenneti yaratmak da değildir. Gereken güven ortamı yaratılırsa bu süreçlerin daha iyi yönetileceğini düşünüyorum.'

"En az mağdur edilmelerini sağlayacağız"

Bundan sonraki süreçte mücadelelerini üyelerinin haklarını korumak yönünde sürdüreceklerini belirten Çeltek, 'Kapanmaması adına çok görüşme yaptık ama başarılı olamadık. Maalesef arkadaşlarımıza hakları verilecek ve işsiz kalacaklar. Bu konuyla ilgili de merkez yürütme kurulumuzla birlikte en az mağdur edecek şekilde bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.