Sebze - meyve fiyatlarına 'kar oranı' önerisi

İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, sebze- meyve fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için kar oranlarının fatura üzerinde belirtilmesini önerdi. Serbest piyasa ekonomisi nedeniyle bir ürünü herkesin istediği fiyata satabildiğini belirten Doğan, "Vatandaş tarlada 1 lira olan malı pazarda 5, manavda 10 liradan almaktan yakınıyor. Fatura üzerinde kar oranı belirlenirse bu suçlamalar ortadan kalkar. 1 liraya alınan ürün, en fazla 1 lira 50 kuruş ya da 1 lira 70 kuruşa satılır" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ocak 2019 enflasyonunu yükselten meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde bazı önlemler alacaklarını açıkladı. Gelecek haftadan itibaren İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30'dan fazla noktada tanzim satış noktaları kurulacak. Halkın yararına olan düzenlemeye karşı çıkmayacaklarını belirten İZKOMDER Başkanı Doğan, İzmir'de de benzer düzenlemelerin hayata geçirilebileceğini söyledi.

Hal dışında perakende olarak sebze- meyve piyasasının etkilenmeyeceğini savunan Doğan, "Sebze- meyve fiyatları, tanzim satış noktaları açılarak ucuzlayacaksa açılsın. Bizi en fazla yüzde 10, yüzde 20 oranında etkiler. Şu anda perakende olarak satılan sebze- meyvenin sadece yüzde 30'u halden geçiyor. Yüzde 70'i hal dışında satılıyor. Hal dışında satılan sebze- meyveler direkt üreticiden alınıyor. Pazarcı olsun, market olsun, yeni yasayla direkt üreticiden mal alma imkanına sahipler. Arada herhangi bir komisyoncu yok. Mevcut hallerde üretici malını gönderiyor. Onlar da üreticinin malını komisyon karşılığı satıyor" diye konuştu.

Yeni hal yasasına göre, hallerin modernleşmesi için özel teşebbüslerin devreye gireceğini kaydeden Doğan, "Biz hallerin özel teşebbüse verilmesini istemiyoruz. Belediyeler ve kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilmesinden yanayız. Devir haklarımızın devam etmesini istiyoruz. Komisyonculuk kaldırılacak biz tüccar olacağız yani ticari faaliyetimiz yine devam edecek" dedi.

'HAKSIZ KAZANÇ ORTADAN KALKAR'

Son dönemde sebze- meyve fiyatlarının çok yükseldiğini kaydeden İZKOMDER Başkanı Doğan, perakende olarak satılan sebze- meyvelere kar hakkı getirilmesini istedi. Böylece hem kayıt dışılığın önleneceğini hem de haksız kazancın önüne geçileceğini savunan Doğan, şunları söyledi:

"Kar oranı fatura üzerinde yüzde 50, 70 ya da 80 olarak belirtilir. Diyelim ki 3 liraya alınan bir mala yüzde 50 kar oranı konulsa 4 lira 50 kuruşa satılır. Onun dışında satılamaz. O zaman haksız kazanç ortadan kalkar. Kar oranları fatura üzerinde belirleneceğinden herkes tam fatura almak zorunda kalacak. Şu an sebze- meyvede yüzde 50 kayıt dışı var. Bu oran düşer. Vatandaş, tarlada 1 lira olan malı pazarda, manavda 5; 10 liradan almaktan yakınıyor. Fatura üzerinde kar oranı belirlenirse bu tür suçlamalar ortadan kalkar. 1 liraya alınan bir ürün en fazla 1 lira 50 kuruş ya da 1 lira 70 kuruşa satılır. Şu anda serbest piyasa ekonomisi olduğu için herkes aldığı ürünü istediği fiyata satabilme imkanına sahip. Yetkililer müdahale edemiyor."