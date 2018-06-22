Şerit Led Çeşitleri ve Fiyatları | www.elektrikmarket.com.tr

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Günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkan rengarenk ışıklandırmalar şerit led ile sağlanmaktadır. Ufak ufak ışıklandırmalar ile bir bütün halinde belirli bir alanı ışıklandırmaya yarayan aydınlatma sistemi olan şerit led genellikle rulo halinde satılan ürünlerdir. Evlerde daha renkli ışıklandırma sağlamak ve güzel ortamlar oluşturmak için kullanılan bu ürünler iş yerlerinde ise daha çok dikkat çekmek için kullanılır.

Kapalı olan iç mekanlarda rahatlıkla kullanılabildiği gibi tabela gibi dış mekanlarda bulunan alanların ışıklandırılmasında da rahatlıkla kullanılabilir. Işıklandırma yapacağınız bölüm için ne kadar led gerekiyor ise rulo halinde bulunan şerit ledlerden uygun ölçülerde almanı gerekir. Gün ışığı dışında çeşitli renk seçenekleri ile ortamların renkli ışıklar ile donatılmasına ve dikkat çekici hale gelmesini sağlar.

Şerit Led Özellikleri Nelerdir?

İç mekanlarda kullanılan ledler ile dış mekanda kullanılan ledlerin farklıdır. Dış mekanlarda kullanılan ledlerin hava şartlarına uyum sağlayabilmesi ve daha uzun süreli kullanılabilmesi için silikon kaplama özelliğine sahiptir. Bu kaplama sayesinde en kötü hava şartlarında bile zarar görmeden uzun süreli kullanabilirsiniz. İç mekanlarda kullanılan ledlerin hem silikon kaplı olabilir hem de normal ledlerin olabilir.

İç mekanlarda ıslaklığa ve soğuğa maruz kalamayacağını için özel kaplamaya sahip olmasına gerek yoktur. Fakat yine de silikon kaplı ledlerin iç mekanlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle kafe ve restoran gibi iç mekanlarda renkli şerit led kullanıldığında renkli ve harika bir ortam yaratılarak ışıklandırma sistemi yapılmış olur.

Şerit Led Çeşitleri Nelerdir?

Şerit led çeşitleri kullanıldığı alana göre ikiye ayrılır. İç mekanlarda ve dış mekanlarda olmak üzere hemen hemen her yerde kullanım özelliğine sahip ürünlerdir. Genellikle gün ışığı rengi tercih edilse de bir çok renkte şerit led seçenekleri bulunur. Bu renk seçenekleri sayesinde daha dikkat çekici ve renkli bir görünüm elde edilir.

En çok tercih edilen şerit ledlerin genellikle 3 çipli şeritlerdir. Çünkü bu şeritler hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Özel silikon kaplaması sayesinde ıslaklık nem rutubet ve kötü hava şartlarına dayanıklılık gösteren bir şerit led çeşididir. Tüm şerit ledlerin doğru mekanlar için doğru seçimler yapıldığı taktirde daha uzun süreli kullanım olanağı sağlanmış olur.

Şerit Led Fiyatları Nasıldır?