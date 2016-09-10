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    • SGK borcuna 36 ay taksit imkanı!

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren af yasası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarının yeniden yapılandırmasına ilişkin önemli maddeler içeriyor. Kim nasıl ödeme yapacak, cezaların ne kadarı silinecek? İşte püf noktaları...

    10 Eylül 2016 Cumartesi 09:49
    SGK borcuna 36 ay taksit imkanı!
    Yapılandırma, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Bu kapsamda borcunu yeniden yapılandıran işveren, esnaf ve sigortalı icra ve haciz işlemlerinden kurtulacak, teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca, gecikme cezaları affedilecek, bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç aslma eklenerek tahsil edilecek.

    36 aya varan taksit imkanı

    Yapılandırma kapsamında, SGK'ya borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak. SGK'ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödeme yapabilecekler. Böylece; 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecek.

    GSS borçluları kaçırmasın

    Yapılandırma, Genel Sağlık Sigortası borçlarını (GSS) da kapsayacak. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların, gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslı vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

    Son başvuru 2 Ocak 2017

    Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler. 1 Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

    50 LİRALIK ALACAK SİLİNECEK

    Kapanan işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri 50 lirayı aşmayan borçları ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı ceza tutarı 100 lirayı aşmayanlar silinecek.

    İŞVERENE AVANTAJI NELER?

    Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren; bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak, teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecek. Aman hakkınız yanmasın! Kanun kapsamında SGK borcu olanlar, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödememesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedecekler. Kanun kapsamında borcunu peşin ya da taksitti ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016'ya kadar başvurabilecekler. Borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler ise ilk ödemeyi 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler.

    Kapsamda olan sigorta borçları

    Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara enflasyon oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. (Posta)
    Anahtar Kelimeler: Sgk, Sgk Borcu Yapılandırma, Sgk Borcu

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