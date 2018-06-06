Sıfır Atık Projesi’yle hedef ekonomiye 15 milyar TL katkı

Türkiye genelinde başlattıkları Sıfır Atık Projesi’nin tüm dünyaya örnek olacağını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, projeyle israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçmek istediklerini vurgulayarak, ‘Sıfır Atık Projesi, Türkiye’nin bütçesine 15 milyar TL gibi ciddi bir katkı sağlamayı hedefliyor’ dedi

Ali Budak-Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde ‘Dünyamız Nereye Gidiyor? - Çevre ve Geleceğimiz’ konulu panel düzenledi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan’ın katılımıyla gerçekleştirilen panelde, sanayiciyi yakından ilgilendiren Çevre Mevzuatı’nın geçirdiği revizyonlar, çevre sorunlarının yaşadığımız hayat üzerindeki etkileri ve genç kuşağın çevre sorunlarına bakış açısı da paylaşıldı.



‘Sıfır atık projesi, dünyadaki israfı önleyebilir’



Son 15 yılda Türkiye ve dünyada artan çevre sorunları konusunda bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, ‘Bakanlık olarak dünyaya örnek olacak projeler yapma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada her devlet kendi içinde bazı çalışmalar yapıyor. Türkiye olarak değerlerimizde ve inancımıza çevreyi çok önem veririz. ‘Temizlik imandandır’ da çevre konusunda temel oluşturuyor. Son dönemde dünyaya örnek olan sıfır atık projemiz var. Cumhurbaşkanımızın değimiyle dünyaya model oluşturacak. Bu proje, dünyadaki israfı önleyebilir. Cumhurbaşkanımızın mahiyetinde başlayan sıfır atık uygulamasını İzmir’de de başladık. Teklif yapmadan EBSO hemen kendisi bu işe başladı. 20 kadar Sivil Toplum Kuruluşunu da bu işe dahil ettik. 2019 yılına kadar bu işin hem eğitimini verip, ciddi bir geri dönüş bekliyoruz’ dedi.

Projeyle ekonomiye 15 milyar katkı



Çevre konusunda özellikle israf konusuna vurgu yapan Varan, şunları söyledi: Evimizde, sokakta, restoranda her alanda israfı görebiliyoruz. İsraf ekonomisi ile milyonlarca lira kar edildiğini görüyoruz. 1980 yılında Dr. Agâh Oktay Güner israf ekonomisini yazmıştı. Orada neleri israf ettiğimizi ve bu israfı ekonomiye dahil edildiğine nasıl bir ekonomi ortaya çıktığını belirtiyor. O günkü şartlarda milyonlarca liranın tasarruf edildiğini görüyoruz. Günümüzde Sıfır Atık Projesi de israf ekonomisinin bir benzeridir. Yemek artıkları çöpe değil hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Pet şişe atıklarını başka bir alan üreticiye göndererek çocuklarımıza oyun alanı yapılıyor. 2019 yılı sonu ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, 2023’de ise tüm Türkiye’ye sıfır atık projesini yerleştireceğiz. Bunlar tamamlandığında da sıfır atık projesi ile her yıl ülke bütçesine 15 milyar TL gibi ciddi bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje, çevrenin olmazsa olmazını teşkil edecek.

Sürdürülebilir kalkınma için sağlıklı çevre şart

İsveç’in Stockholm kentinde, 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ‘Sürdürülebilir kalkınma hedefi, çevresel şartların iyileştirilmeden mümkün olmayacağının bilinciyle daha sağlıklı bir çevre ve daha temiz bir dünya için farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Sanayi açısından bakıldığında da çevre konusu, her geçen gün daha çok gündeme geliyor ve yeni düzenlemeler ile uyum çalışmaları süratle devam ediyor. Küreselleşme, tükenen kaynaklar ve insanoğlunun doğayı ve kaynakları hor kullanması, çevreyi uluslararası bir boyuta taşımıştır. Bir yanda üyelerimizi değişen mevzuatlar ve şartlar karşısında bilgilendirirken, bir yandan da çevreye duyarlı üyelerimizi ödüllendirmeyi, sorumluluğunun gereği olarak görmektedir. Yönetim Kurulu Çevre Çalışma Grubumuz, ilgili tüm taraflar arasında iletişim ve işbirliği platformu oluşturmayı başarmış, sanayicimizin ve ilimizin çevre sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yürütmüştür’ şeklinde konuştu.

‘Çevre evrenseldir’

Toplantının açılışındaki konuşmasında çevrenin evrensel olduğuna vurgu yapan EBSO Meclis Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Erdoğan Çiçekçi, şöyle devam etti: Türkiye kendi çevre sorunlarını son 15 yıldır önemseyerek, çözmek adına önemli adımlar attı. Çevre öyle bir şey ki siz ne yaparsanız yapın komşu ülkeden gelen hava veya nehir bile sizin hayatınızı etkiliyor. Böyle bir dünyada yaşadığımız için ülkemizi mükemmel yapmak yetmiyor. Temel hak ve özgürlükler ne kadar evrenselse çevrede evrenseldir. Kanada ne yapmışsa bana ne diyemeyiz. Çünkü Kanada’daki olay artık ülkemiz ve çevremiz için de önemli hale geldi. Buradan yola çıkarak gerekli çalışmaları yapmalıyız.