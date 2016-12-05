Sigaraya zam geldi. İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkol tüketenlere kötü haber geldi. Artık bu ürünler daha da pahalı olacak

Devlet alkol ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi'ne zam yaptı. Zam sonrası yeni sigara fiyatları da belli oldu.



Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre alkollü içkilerin ÖTV'sine yüzde 10, sigaralara da yüzde 27,5 zam yapıldı.



Sigara üreticileri ise sigaraya paket başına 1 TL zam yaptı. Buna göre artık 9 liralık bir sigara 10 liraya, 10 liralık bir sigara da bundan sonra 11 liraya satılacak. Paketi 9.5 lira olan sigaraya da 50 kuruş zam yapıldı ve fiyatı 10 lira oldu. Zamlı satışlar bugünden itibaren geçerli olacak.