Şimdi de LPG'ye zam geldi!

Otogaz fiyatlarına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geliyor

Şimdi de LPG'ye zam geldi!

Aracı olanlara yine kötü haber geldi. Benzine ve motorine üst üste gelen zamlar yetmiyormuş gibi şimdi de otogaza zam bekleniyor. Alınan bilgiye göre LPG'de 5 kuruş fiyat artışı uygulanacak. Zammın yarından itibaren uygulanması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "23 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #lpg #otogaz #zam
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