Şimdi de LPG'ye zam geldi!

Otogaz fiyatlarına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geliyor

Aracı olanlara yine kötü haber geldi. Benzine ve motorine üst üste gelen zamlar yetmiyormuş gibi şimdi de otogaza zam bekleniyor. Alınan bilgiye göre LPG'de 5 kuruş fiyat artışı uygulanacak. Zammın yarından itibaren uygulanması bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "23 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.



