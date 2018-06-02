Şimşek İngilizce tweet attı: Cari açık zirveyi gördü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İngilizce attığı mesajında, "Altın hariç cari açık muhtemelen zirveyi gördü, enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir. Politika bileşimini güçlendireceğiz" dedi

Şimşek İngilizce tweet attı: Cari açık zirveyi gördü
02 Haziran 2018 Cumartesi 09:32

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun birkaç ay içinde zirveyi göreceğini, altın hariç cari açığın ise muhtemelen zirveyi görmüş olduğunu belirtti.

“ZİRVEYİ GÖRDÜ”

Şimşek, Twitter’da İngilizce yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Son imalat PMI verisi yeniden dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Mal ihracatı ve turizm ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek, yani altın hariç cari açık muhtemelen zirveyi gördü. Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir. Politika bileşimini güçlendireceğiz.”

Şimşek bu açıklamayı İngilizce yapması ise dikkat çekti.

Etiketler; #mehmet şimşek #twitter
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