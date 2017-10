Siyasi krizler ticareti etkilemeyecek

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti, Türk firmalarını yatırıma davet etmek için İzmir’e geldi. Alman ve Türk yetkililer, yaşanan siyasi krizlerin ticareti olumsuz yönde etkilemeyeceği mesajını verdi



- Türk ekonomisindeki büyüme yatırımcı arayışında olan ülkelerin radarının Türkiye’ye yönelmesine yol açıyor. Almanya’nın Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti, Türk firmalarını yatırıma davet etmek için İzmir’e geldi. Bu kapsamda Almanya Federal Cumhuriyeti Invest in Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) işbirliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıda, ‘Türkiye ve Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti arasındaki ticari ilişkiler’ ve ‘Birinci elden başarı hikayeleri’ konulu sunumların gerçekleştirildi. Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti’nin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph, Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassing ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de konuşma yaparak iki ülke arasında yaşanan siyasi krizlerin ticareti olumsuz yönde etkilemeyeceği mesajını verdi.Mecklenburg - Vorpommern Eyaleti’nin Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph, ‘Ekonomi alanında ilişkileri güçlendirmek adına yapılan gayretler beni çok mutlu ediyor. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımın maç oynandığında stadyumdaydım. Orada Türk takımını tuttuk. Çok başarılı bir oyun sergilediler. Tebrik ediyoruz. Ekonomide de böyle bir karşılıklı oyunu düşünmek istiyorum. Türk engelli futbolcular bir yarış kazandı ama diğerleri de kaybetmedi. Bizde de böyle olmalı. Hepimizin kazanması gerekiyor. Bazılarımız daha fazla daha az kazanabilir ama hep birlikte güzel bir gelecek hazırlayabiliriz’ dedi.Girişimciler olarak bağlantılar kurulmasının hem Alman hem de Türk halkına faydalı olacağını ifade eden Rudolph, Almanya'da da yatırım yapan Türk iş adamından bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü: O kadar derin bağımız var ki bizi hiçbir şey ayıramaz. İzmir ekonomisi çok güçlü. Birbirimizi daha iyi tanımak istiyoruz. Bizim gerçekten bilgi donanımı olan çok iyi şirketlerimiz var. Aynı zamanda sanayi arazilerimiz var. Türk yatırımcılar için çok iyi bir yatırım bölgesiyiz. Çok iyi iş gücümüz var. Türkiye’de de çok kalifiye iş gücü ve çok modern şirketler gördük. Birbirimize açız. Bu açlığı gidermek istiyoruz.Türkiye’ye dokuz defa geldiğini ve gittiği ilk şehrin İzmir olduğunu belirten Rudolph, ‘İlk kez İzmir’e geldiğinizde çok şaşırıyorsunuz ve olumlu düşünüyorsunuz. Almanya’ya dönünce ‘biz aslında Türkiye’yi hiç tanımıyoruz, tanıdığımızı sanıyoruz’ dedim. İnternetten okuyoruz her şeyi ve biliyoruz zannediyoruz ama İzmir’e gelip kendi gözlerimizle görünce farklı izlenimlere sahip oluyoruz. İzmir’de büyük ekonomik güç var. İzmir Türkiye’nin aslında kartviziti. İzmir olmasa Türkiye bugün olduğu gibi olamaz. İzmir Türkiye’ye büyük değer veriyor. İzmir ve Türkiye’nin, ekonomik açıdan çok daha fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum’ diye konuştu.Almanya’da 3 milyon Türk kökene sahip vatandaş olduğunu ve yarısının Alman vatandaşı olduğunu ifade eden Rudolph şöyle konuştu: Sadece onların bile çok büyük bir ekonomik gücü var. 96 bin Türk işletmeci ve 500 çalışanları var. Yıllık ciroları 50 milyar euro. Biz de burada girişimcilerle anlaşmalar yapıp projeler üretmek istiyoruz. Almanya Türkiye’yi tatil ülkesi olarak görüyordu fakat biz ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye Almanya için daha az tatil ülkesi haline geldi eğer çok daha yakın çalışırsak birbirimize karşı olan merakı artırarak turizm konusunda da durumu iyileştirebiliriz. Biz sadece ticaret ortağı değiliz. Almanya, Hollanda’dan sonra Türkiye’deki en büyük yatırımcıdır. Bölgenin ekonomik gücünü bildiğimiz için bu çalışmaları yapıyoruz. Türkler ve Almanlar birbirlerini anladıkları zaman çiçek açma zamanıdır. Dünya bu kadar basit. Sadece ekonomik temaslardan bahsetmiyoruz, daha fazlasından bahsediyoruz. İnsanların iletişim halinde olması bizim için önemli. Birlikte çok şey yapabiliriz. Ne kadar hızlı hareket edersek ekonomimize o kadar yarar sağlayacağız. Teknik bilgilerimizi birleştirdiğimizde dünyanın görmediği ürünler ortaya çıkarabiliriz.Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassing de Türkiye ve Almaya arasında yaşanılan sorunları hatırlatarak, ‘Belediye ve bölgesel düzeyde olan temaslar ve ekonomik ilişkiler, bundan muzdarip olmamalı. Tam da böyle bir zamanda geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Türk sivil toplumu batıdan gelen desteğe ve temaslara ihtiyaç duyuyor. İzmir’deki 30 şehir seküler ve laiktir. Mecklenburg - Vorpommern belediyeleri ile belki ortaklıklar kurulabilir. Burada aracılık yapmaktan mutluluk duyacağım. Almanya Türkiye arasında uzun yıllara dayanan bir ilişki mevcut. Bu gibi ziyaretler bu ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla yapılıyor. İzmir’deki ticari partnerlerle ilişki kurduğumuz için mutluyuz. Ticaret hacminin çok yüksek olduğunu biliyorum. İki ülke arasında derin ilişkiler ve dostluk mevcut. Siyasi açıdan baktığımızda kritik bir süreç yaşanıyor ama toplum arasında olan dostluk çok daha uzun süren bir ilişki. Bununla başa çıkacağımızdan eminim’ dedi.EİB’de 2016 yılında gerçekleşen toplam ihracatın yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Ünlütürk, konuşmalarını şöyle sürdürdü: Ocak-Eylül 2017 döneminde birliğimizden gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik artışla 8.1 milyar dolar oldu. 2016 yılında birliğimizden Almanya’ya gerçekleşen ihracat 1 milyar 271 milyon dolar seviyesinde iken bu rakamın ocak-eylül 2017 döneminde 990 milyon dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin yabancı ülkelerle olan ikili, ekonomik ve ticari ilişkileri dikkate alındığında en yoğun ilişkilerin Federal Almanya ile olduğunu memnuniyetle belirtmeliyim. Almanya 2016 yılında önceki yıllarda olduğu gibi ülkemizin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatımızda Çin’in ardından ikinci sırada yerini koruyor. Türkiye 2016 yılında Almanya’ya 14 milyar dolar ihracat yaptı. 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik artışla 10.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Karşılıklı ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye çıkarmak mümkün. Şirketlerimiz Avrupa pazarına kolay erişim sağlayabilmek için Almanya’daki yatırım imkânlarını da dikkatle izliyor ve değerlendiriyor.Almanya ile bu dönemde etkinliklerin yapılmasını çok önemsediklerini kaydeden Ünlütürk, ‘Ticaretimizin ve işbirliğimizin devamı çok önemli. Bizim bir numaralı müşterimiz Avrupa, en önemli ortağımız ise Almanya. İhracatımızı her sene bu bölgece yüzde 10-20 civarında artırmayı hedefliyoruz. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Siyaseten dönem dönem krizler yaşanıyor ama iş insanları ticaret yapma çabasını sürdürüyor iki ülke arasında siyasi gerginliklerin sonlanacağını hızlıca normale döneceğine inanıyorum’ dedi.