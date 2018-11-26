Soğan fiyatı, Mayıs'a kadar düşmez

Son günlerde artan soğan fiyatları vatandaşların bütçesini doğrudan ilgilendiriyor. Kilosu 5 liraya yükselen kuru soğan için stok yapanlara yönelik sıkı bir denetim uygulanıyor. Pazarda 4-5 lira arasında seyreden kuru soğan fiyatı, marketlerde 6.49'a kadar çıkıyor

Şefika Bal- Soğan üreticisi İsmail Dilmeci kendi tarlasından getirdiği soğanları pazar tezgahında satıyor. "Stokçuluk zaten her yıl yapılıyor" diye konuşan İsmail Dilmeci, "Kapalı bir alanda veya tarlada soğan durmaz o yüzden depolarda stoklanmaması aslında normal. Bu yıl yağmurlar yağdı, mavi küf hastalığı oldu. Havanın dengesi bozuldu. Her yıl ilk soğan mahsulü Mayıs'ta Adana'dan çıkar, sonra Polatlı'dan çıkar. O aralarda bir hastalık vurdu, boşlukta kaldı soğan. Haliyle fiyatlarda da bir yükseliş oldu. Ben hiç stok yapmıyorum" diye konuştu.

"Fiyatlarda da bir azalma olacağını sanmıyorum" diyen soğan üreticisi Dilmeci, "Mahsul bitti. Herkes elinde kalan soğanı satacak. Mayıs ayında yeni mahsul gelene kadar bu yıl çıkan mahsulle idare edeceğiz. Hal böyle olunca fiyatlarda da bir düşüklük olması beklenmiyor. Ben soğanı 4 liradan satıyorum ama geçen hafta 5 liraydı. Bu seyirde ilerleyeceğini düşünüyorum" sözlerini kaydetti.

'Bundan sonra yemekler salçalı suda pişecek'

Daha önceki yıllarda 3 kilosu 5 liradan soğan aldıklarını ve evlerin vazgeçilmezinin soğan olduğunu belirten vatandaşlar da fiyatlara tepkili. Yarım kilosu toplamda 7 adet soğan ediyor diyen vatandaş, "Ne yapalım bundan sonra haftada yarım kilo soğan alıp onu da günde birer tane yemeklere koyacağız. Geçinmek için başka çare kalmadı. Fiyatlar iyice artarsa da soğansız yemekler sofralarımıza gelecek. Bizim yemeklerimiz zaten hep aynı, salça ve soğanın yanına ne koysanız pişiyor. Bundan sonra demek ki sadece salçalı suda yemekleri yapacağız" diye konuştu.