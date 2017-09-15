Şok Aktüel Kampanyaları

Günümüzde gıda sektörüne duyulan ihtiyaç bu sektörün gelişmesine ve gelişmenin sürekli hale gelmesini sağlamıştır

İhtiyaçların karşılanması konusunda hizmet sektöründe bir çok yol vardır. Bu çeşitlilik müşteriler için araştırma ve ürünü en uyguna alma fırsatı sunarken işyerleri arasında da tatlı çekişmelere yol açıyor ve mağazalar çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşteriyi kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Bu da gıda sektöründe derinliğe yol açarak her bütçeye uygun kampanyalar müşterilerin ilgisini çekiyor.



Şok Market



1995 yılında gıda sektörüne giriş yapan şok market kurulduğu günden itibaren en iyi ve en uygun ürünleri müşterilerine ulaştırmaya çalışıyor. Bu politika ile yoluna devam eden marketler zinciri 2011 yılında el değiştirmiş ancak vizyonundan hiç bir şey kaybetmemiştir. Aksine bu vizyonunu daha da genişleterek mağazalarını yenilemiş daha farklı bir konseptle uygun ve kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaya devam etmiştir. Yaklaşık 75 ilde hizmet veren şok market 4500 ü aşkın mağazayla gıda sektörünün öncülerinden olmaya devam ediyor.



Şok Markette Neler Bulabiliriz?



1995 yılından günümüze müşterilerime en iyi hizmeti vermeye çalışan şok market, mağazasında bulundurduğu geniş ürün yelpazesiyle de göz doldurmaya devam ediyor. Meyve/sebze ürünleri, şarküteri, gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaçların kolayca bulunabildiği şok market ayrıca haftanın belirli günlerinde yayınladığı şok aktüel ile müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilerine sunuyor.



Şok Market Kampanyaları



​​Kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan şok market haftanın belirli günlerinde kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar sürekli devam ediyor ve yeni kampanyalara da ışık tutuyor. Kampanyalarında şok indirim sloganıyla müşterilerinin dikkatini çekmeye çalışan mağaza yayınladığı şok kataloğu ile mağazada satışa sunulan kaliteli ve uygun ürünleri müşterilerine duyuruyor.



Şok Market Memnuniyeti



Geniş ürün yelpazesi, kaliteli ve uygun fiyatlarla, kampanyalarla tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan şok market müşteri memnuniyetine de büyük önem vermektedir. Bu açıdan sürekli mağazalarını yenileyen, genişleten günümüz vizyonuna uygun hale getiren mağaza, çalışanlarına özel eğitimler vererek bu yönde de kendini geliştirmeye devam ediyor. Mağazadan alışveriş yapan müşteriler ilgili çalışanlarla alışverişin tadını çıkarırken uygun fiyat politikasıyla da bütçelerini de korumuş oluyorlar. Bu sayede en üst seviyede memnuniyet havasıyla mağazadan ayrılan müşteriler genel anlamda olumlu yorumlarda bulunuyorlar.



Kampanya Ürünleri Kalitelimi?



Haftanın belirli günlerinde yayınlanan şok aktüel, şok kataloğu ile satışa sunulan ürünler mağazanın ismine ve politikasına yakışır bir şekilde kaliteli ve müşterilerin isteklerine cevap veren nitelikteler. Ürünlerin kalitesi ve uygunluğu müşterilerin dikkatini çeken en önemli etkenlerden.