Sosyal medya fenomenlerine kötü haber!

Sosyal medyadan ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden fenomenleri vergi mükellefi yapacaklarını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek" dedi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden kişilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'na konuşan Bakan Ağbal, söz konusu kişileri tespit edilerek vergi mükellefi yapacaklarını aktardı.



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın AA'ya yaptığı açıklamada öne çıkan hususlar şöyle: "Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek.



"RESEN MÜKELLEF YAPACAĞIZ"



Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen mükellef yapacağız.



YAŞ SINIRI OLMAYACAK



Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek."



HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYORLARDI



Sosyal medya hesabında belirli bir takipçi sayısına ulaşan ünlü isimler, birçok markaya ait ürünleri sosyal medya hesabından paylaşarak haksız kazanç elde ediyordu. Bu ünlüler arasında Kerimcan Durmaz, gelin adayı Hanife gibi isimler var.



