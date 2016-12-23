SOUVENIR'da 99 TL'ye tek taş yüzük

SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri şok indirimlerle başladı. İndirim oranlarını görenler gözlerine inanmadı. 99 TL’den başlayan tek taş yüzüklerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Yüzde 70’e varan indirimler şaşkınlık yarattı. Bayan ziyaretçiler uzun süre stantlardaki ürünleri inceledi

SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri Gençiz Fuarcılık tarafından İzmir’de ikinci kez düzenlendi. Bayraklı Tepekule Kongre Merkezinde başlatılan indirim günleri büyük ilgi ile karşılandı. Sektöründe seçkin 8 kuyumcu katılımcının stantları ilk dakikalardan itibaren yoğun ziyaret altı. Ziyaretçiler duydukları indirimlere inanamadı. 99 TL’den başlayan tek taş yüzük standını en fazla gençler ziyaret etti. Net yüzde 50 indirimin uygulandığı stant ürünleri gözleri kamaştırdı. Alınan ürünün yanında kolye ve çeyrek altın hediye eden kuyumcunun özel koleksiyonları beğeni topladı. Yüzde 70 indirim uygulayan stantlar yoğun satışlarıyla dikkat çekti.



Şok indirimlerin uygulandığı SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri’nin katılımcıları ve ziyaretçileri mutlu edeceğini vurgulayan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, “Katılımcılar pek çok ürünü maliyetine hatta bazı ürünleri zararına fiyatlarla müşterileriyle buluşturdu. Sayısız seçenek ve tarzı aynı çatı altında toplayan 8 katılımcı firmamızın ortak kararı yüzde 70’e varan indirimlerin uygulanması yönünde. Her çeşit, muhtelif ayarda altın takı, elmas, pırlanta ürünler, tek taş yüzükler, setler, kolyeler, bilezikler, küpeler, incili ürünler, yakut, safir, yeşim gibi değerli taşlı takılar büyük indirimlerle satılıyor”dedi.



Organizasyon nedeniyle kampanyanın uygulandığı merkezde güvenlik üst düzeye çıkartıldı. 30 Aralık akşamına kadar sürecek olan SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri her gün 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Konforlu ve kolay bir ulaşım için Gençiz Fuarcılık Kültürpark Basmane kapısından, Bayraklı Belediyesi ise ilçenin Sevgi yolundan ücretsiz ulaşım servisi hizmeti veriyor.



