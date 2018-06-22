Söylentiler doğru çıktı, Delphi kapanıyor!

Son 6 aydır kapanacağı söylenen Aptiv, yılbaşında kapatma kararı aldı. 2017'de Avupa'da yılın fabrikası seçilen tesiste, çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra 14 maaş da ödenecek

Ali Budak- Gaziemir'deki Ege Serbest Bölge'de kurulu bulunan ve otomobiller için elektrik aksamı üreten Amerikan firması Aptiv (eski adıyla Delphi) Fabrikası için bir süredir devam eden 'kapanacak' söylentileri kesinliğe kavuştu. Kapanacak söylentilerinin başladığı iki yıllık süreçte fabrikada çalışan işçi sayısı ise 3 binlerden 600'lere kadar düştü. Şirket, İstanbul'daki fabrikasından sonra İzmir'deki fabrikasını da kapatma kararı aldı. Fabrikanın yılsonuna kadar kapatılacağı da yönetim tarafından işçilere açıklandı. İşçiler ise 2 yıldır kapatılacağı için işsiz kalma psikolojisine sokulmaları nedeniyle sendikaları Türk Metal'i sorumlu tuttu.

'Kıdem ve ihbar, artı 14 maaş teşvik'

Firmanın yılsonunda fabrikayı kapatma kararı aldığını ve bu kararlarını değiştiremediklerini belirten Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Mürsel Öcal, 'Bayram öncesi bu kararı aldılar. Kapatmamaları ve bu karardan vazgeçmeleri için çok konuştuk ancak vazgeçiremedik. Kesinlikle kapatmaktan vazgeçmediler. Kapanmasını tabi ki istemiyorduk. Ancak çok uluslu ve çok ortaklı olan bu firmalar çekilmek istediğinde bir şey yapamıyorsunuz. Vazgeçmeyince de kapatmanın bedeli olacağını söyledik. Şu ana kadar Türkiye'de hiç yaşanmayan bir şeyi başardık. Çalışanlar 14 maaşlarını peşin alacak. Bir de bunun yanında 10 ay işsizlikten yaralanacaklar. Arkadaşlarımız alacakları olan bu 14 maaşı ise kıdem ve ihbar tazminatlarından ayrı olarak alacak. İsteyen arkadaşlarımız bu 14 maaşı kabul edip, anlaşmalı ayrılabilecek. Anlaşmayan arkadaşlarımız ise kıdem ve ihbarını alıp, firmayı mahkemeye verecek' dedi.



'İşçi maliyeti nedeniyle kapatıyorlar'

Delphi'nin 5 yıl önce maliyetler yüksek diye İstanbul'daki fabrikasını kapattığını şimdi de İzmir'deki tesisini kapattığını söyleyen Öcal, şöyle devam etti: 'İstanbul'dan sonra şimdi de maliyetler yüksek geliyor diyerek İzmir'deki fabrikasını kapatıyor. Bu fabrika 2017 yılında Avrupa'nın en kaliteli ve en verimli fabrikasıydı. Bu kadar iyi olan bir fabrikanın kapatılmasını anlayamıyoruz. Bunlar dünya çapında yatırımları olan, çok uluslu fon şirketi. Dünyanın neresi olursa olsun daha ucuz işgücü bir yer bulduğunda oraya gidiyor. Bu kapattıkları fabrikayı başka bir yere açıp açmayacakları konusunda da açıklamada bulunmadılar. Zaten dünya genelinde çok sayıda fabrikaları var. Fas'taki işçilik maliyetinin buranın 3'te 1'i olduğunu söylediler. Bu bile gitmelerine tek neden olabilir. Kaliteli ve verimli üretim yapmasına da bakmadan kapatıp, gidiyor. Zaten Türkiye'de son derece iyi çalışıyordu. Türkiye'den dünyaya ihracat yapıyorlardı. Ancak kapatıyorlar.'



'İşçi arkadaşlarımızın haklarına sahip çıktık'

Delphi (Aptiv)'de çalışanların sendikaya karşı tepkili olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmediğini belirten Öcal, 'Arkadaşlarımız kıdem ve ihbarlarının yanında 14 maaş alacak. Bugün çalışan bir işçi mahkemeye gittiğinde 8 maaşın yanında ekstra 4 maaş ile birlikte toplamda 12 maaş alabiliyor. Firma kapatmasa daha yüksek alabilir ancak kapandığı için en yüksek alacağı 12 maaş. Ancak biz bunun da üzerine çıktık ve 14 maaş almalarını sağladık. İzmir'de Senkromeç kapandı ama işçi arkadaşlarımız tazminatlarını dahi alamadı. Hala mahkemeleri sürüyor. Buradaki arkadaşlarımız kıdem ve ihbarının yanında ekstradan 60 bin lira alacak. 1 yıllık arkadaşımız bile 14 maaş olarak 60 bin lira alacak. Türkiye'de kapanan fabrikaların işçileri bu zamana kadar işsizlik maaşından yararlanmadı. Bu arkadaşlarımız 10 ay da işsizlik maaşı alacak. Bunu da işveren üstlenecek. Bu kazanımların hepsini sendika olarak mücadelemiz sayesinde başardık' dedi.