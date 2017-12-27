Sudan 4 dolara et teklif etti, Bakan bu yanıtı verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan'ın "4 dolara et" önerisine yanıt verdi

Sudan 4 dolara et teklif etti, Bakan bu yanıtı verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifini değerlendirdi.

Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım" dedi.

"3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" şeklinde konuşan Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

Fakıbaba şöyle konuştu: "Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız"


Kaynak: AA
Etiketler; #et ithalat #ahmet eşref fakıbaba #sudan et
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