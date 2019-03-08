Sunel'den bir ilk: Çiftçi Kulübü

1939 yılında kurulan Türkiye’nin en eski yaprak tütün firması Sunel, dünyada bir ilk olan Çiftçi Kulübü’nü hayata geçirdi.

Sunel Tütün, çiftçiye yönelik yaptığı uygulamalarla dikkat çekiyor. Sunel Ticaret Türk A.Ş. başlattığı Çiftçi Kulübü uygulamasıyla dünyaya da örnek oldu. Tarımda artan maliyetler nedeniyle üreticinin fiyat artırımı istemesi üzerine bu uygulamayı başlatan Sunel, üreticiye giderlerinde yıl bazında yüzde 10 civarı katkı sağlamış olacak.

Üreticinin harcama kalemlerini tek tek hesaplayarak sağlıktan, ev eşyasına, akaryakıttan, tarımsal ürünler ve ekipmana kadar pek çok alanda geçerli olan Çiftçi Kulübü kartları ile ekicilerin giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Artan tarımsal maliyetler nedeniyle bir çok köylünün asgari ücret karşılığında bile olsa şehirlere yöneldiğini ancak aslında çiftçinin kendi köylerinde kalmasını istediklerine dikkat çeken Sunel İcra kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Serdar Büyüksaraç, “80. yılımızı kutladığımız bu günlerde üreticilerimiz için bir yeniliğe imza atarak Sunel Çiftçi Kulübü’nü kurduk. Bu kulüp ve indirim kartı sayesinde üreticilerimiz aileleriyle birlikte anlaşmalı olduğumuz firma ve belirli bayilerden yapacakları alışverişlerde farklı oranlarda indirimden faydalanacak. Piyasa koşullarının zor olduğu bugünlerde üreticilerimizin maliyetlerini azaltmak ve tüm tarımsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak adına bu projeyi geliştirdik. Yurt içinde olduğu kadar şu an Arnavutluk’ta bulunan ekicilerimiz de bu kartlardan yararlanabilecek. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla dünyaya da örnek olduk. Bizimle görüşme sağlayan Amerika’daki global müşterilerimizde bu uygulamanın üreticiye yapacakları katkıdan dolayı memnun olduklarını belirttiler. İhracatta Türkiye’nin beş büyük tütün firmasından biri olan Sunel, yaptığı yeniliklerle çiftçiye liderlik etmeye ve katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.