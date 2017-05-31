SunExpress'in en yenisi minyonlar ile süslendi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, bu yıl beklenen altı yepyeni Boeing 737-800 NG uçağının sonuncusu olan TC-SOH'u da filoya kattı. Yılın altıncı ve son uçağı olan TC-SOH'u, Universal Studios ile yaptığı işbirliği ile çocukların en çok sevdiği minyonlar karakterleriyle giydirdi

SunExpress CEO'su Jens Bischof, özel olarak giydirilmiş uçaklarının her zaman yolcuları tarafından çok beğenildiğini belirterek, 'Bu yılın son yepyeni uçağını TC-SOH'u da herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Minyonlar karakterleriyle giydirdik. Bu da tatil havayolu konseptinde uzmanlaşan SunExpress'in ailelerle yönelik uygulamalarına oldukça uygun. Bundan önce bir uçağımızı Şirinler karakterleriyle giydirmiştik, filomuzun yıldızı olmuştu. Eminin Minyonlar da aynı şekilde çok ilgi çekecek' dedi.

Çocuklar çok seviyor

Filo hakkında bilgi veren Bischof, 'Bu yıl sırasıyla TC-SOC, TC-SOD, TC-SOE, TC-SOF, TC-SOG ve TC-SOH'u filomuza kattık. 2014'te verdiğimiz 50 uçaklık Boeing 737-800 NG ve MAX siparişi ve 2015'te bu siparişimize eklediğimiz 10 adet opsiyonel Boeing 737-800 MAX çerçevesinde şimdiye kadar 18 yepyeni uçağımızı filomuza kattık. 2023'a kadar bütün uçaklarımızı teslim alacağız' dedi.

Çocuk ve aile olarak seyahat eden misafirlerine her zaman öncelik veren SunExpress, çocukların yüzlerinde küçük de olsa bir gülümseme yaratmak için, onların en sevdiği çizgi film karakterlerinden olan Gru, Lucy ve minyonlarla giydirildi. Amerika'daki Boeing'in merkezi olan Seattle'den Antalya'ya gelen TC-SOH, 48 saat içinde, 20 Haziran'da vizyona girecek olan 'Çılgın Hırsız 3'ün en sevilen karakterleriyle süslendi. SunExpress, Universal Studios ile Almanya'da gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde daha önce de bazı uçaklarını 'Sing' ve 'Şirinler' ile giydirmişti.

