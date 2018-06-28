Suriye'den patates ithal ettik!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kilogramının fiyatı 6 liranın üzerine çıkan patatesin Suriye'den ithal edilmesine izin verdiklerini açıkladı

Suriye'den patates ithal ettik!
28 Haziran 2018 Perşembe 10:09

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde satış fiyatlarında ciddi artışlar olan patates konusunda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 1’ini geçmemek kaydıyla Suriye’de Türkiye’nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi.

Bakanlıkta dün düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Zeybekci, "Hangi alanda olursa olsun spekülasyonlara izin vermeyeceğiz" derken, getirilen patatesin pazarda satışa sunulduğunu ve fiyatların 2 lira seviyesine gerilediğini söyledi.

Patates ve soğan fiyatlarının son bir haftada yüzde 15-20 civarında düştüğünü belirten sektör temsilcileri, fiyatların temmuz ayının ortasına doğru düşmeye başlayacağı ve sonrasında 1,5-2 liraya kadar gerileyeceği öngörüsünde bulunuyor.

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patates ve soğanda fiyatın artmasının ana sebebinin arz düşüklüğü olduğuna işaret ederek, geçen yıl tarlada mahsulünü istediği fiyata satamayan üreticinin yeterince ekim yapmadığını söyledi.

Etiketler; #nihat zeybekci #ekonomi #patates ithal
Önceki Haber
Erdoğan ve Bahçeli iki konuda uzlaştı
Sonraki Haber
Aracıyla aynı model araç çaldı çünkü...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.