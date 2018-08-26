Suriyeli iş adamı Türkiye'ye döviz kazandırıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Feras Fattal, çalıştığı şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarından sorumlu tek isim olarak hem şirketine hem Türkiye'ye döviz kazandırıyor

Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'te çeşitli firmalarda dış ticaret uzmanı olarak çalışan Fattal, iç savaş başlamadan 1 yıl önce Halep'te kendi dış ticaret şirketini kurdu.

Dış ticaretteki başarısı dolayısıyla ikinci ofisini de açan, bir yandan da Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Fattal, evlenerek iki çocuk sahibi oldu.

Fattal'ın işleri gayet iyi giderken iç savaş patlak verdi. Ailesiyle beraber savaşa 5 yıl dayanabilen Fattal'ın iki ofisi de kapandı.

Çocukları için yeni bir yaşam kurmaya karar veren Fattal, ilk önce iş bulup yeni bir yuva kurma ümidiyle İstanbul'a geldi.

Üniversite mezunu olması ve İngilizce bilmesine rağmen iş bulamayan Fattal, İzmirli bir ailenin kendisine telefonla ulaşıp, "Gel bizimle İzmir'de kal, iş bulunca düzenini kurarsın." teklifiyle bu kez İzmir'e geldi.

Yaklaşık 5 ay sonra Türk ve Arap iş adamlarının üye olduğu bir derneğin İzmir şubesinde çalışmaya başlayan Fettal, ev kiraladı ve ülkesine geri dönüp iki kızını ve eşini Türkiye'ye getirdi.

Daha sonra Bayyurt Şirketler Topluluğuna iş başvurusu yapan Fattal, kabul edildikten sonra kısa sürede yakaladığı performansla şirketin gözde çalışanları arasına girdi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki başarısıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanan Fattal, bu pazarların sorumlu ismi haline geldi.

Fattal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenli bir şekilde çalışana kadar geçen 4 yılın çok zor geçtiğini, İzmir'de ilk kiraladığı eve sadece iki yastık ve iki şişme yatak alabildiğini söyledi.

İhracatı bilmesine rağmen Türkiye'deki iş sistemine yabancı olmasının zorluğunu çektiğini, dernekte çalışırken bu eksiği de kapattığını kaydeden Fattal, "Dernekte çalışmak bana Türk iş hayatını da öğretti. Ardından Bayyurt Şirketler Topluluğu'na başvurdum. Mülakatın ardından işe kabul edildim. Burada verilen imkan benim için çok değerli. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ihracatından sorumluyum. Yurt dışında Bayyurt’u temsil ederken bir Türk olarak biliniyorum. Bana güveniyorlar." dedi.

Yıllar önce Suriye'den çıkarken tek hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğunu ancak bu ülkelerde Suriyelilere yapılan muameleyi görünce kendilerine gercek anlamda kucak açan tek ülkenin Türkiye olduğunu anladığını ifade eden Fattal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum, gerçek bu. Türkiye Devleti kanun yapar ama bu kanunu kim uygular, halk. Türk halkı bizi kabul etti ve kalplerini açtı. Devletin kanun yapması değil halkın kalplerini açması önemli. Türkiye topraklarını mübarek olarak görüyorum. Burada kalmak ve bu ülke için çalışmak istiyorum."

"Nitelikli olanları çok hızla kazanmalıyız"

Bayyurt Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayyurt ise ihracat birimlerinde farklı ülkelerden insanların çalıştığını söyledi.

Şirket manifestolarının evrensel kurallardan oluştuğunu belirten Bayyurt, şunları kaydetti:

"Suriyelileri ön yargılarımızla değerlendirmemeliyiz. İçlerinde Fattal gibi binlerce çok değerli nitelikli ve ülkemize de değer katacak insanlar bulunuyor. Bu insanların düştükleri durum gerçekten çok trajik. Olan olmuş ve bu göç gerçekleşmiş, bu insanlar artık Türkiye'de yaşıyor. Bunun hem insani hem ekonomik hem de sosyal boyutları var. Toplumu kışkırtmak yerine bu insanların arasında bize iyi uyum sağlayabilecek nitelikli olanlarını çok hızla kazanmalıyız."